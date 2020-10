“Sí, se siente miedo”, narró el enfermo recuperado de Covid-19. "No me sentía mal, aún cuando el oxímetro marcaba un bajísimo 84% de saturación de oxígeno en la sangre y, ante ese cuadro clínico, requería inmediata hospitalización para regular la respiración".

Hubo una oportuna y adecuada atención con anticoagulantes, antibióticos y desinflamatorios vía intravenosa, lo que probablemente evitó la muerte. El paciente ya sufría alucinaciones. Enfrentaba al asesino de más de un millón 150 mil en el mundo y casi 89 mil en México. Había iniciado síntomas una semana antes con ligeras molestias en la garganta, fuerte ronquera al día siguiente y fiebres moderadas de 37 a 38 grados centígrados durante dos días sucesivos, con leve dolor de cabeza, temperaturas que fueron aumentando hasta 39 grados en los siguientes tres días. Los estudios de sangre arrojaron una baja en plaquetas y partículas de sangre en orina, lo que fue interpretado como probable dengue con infección urinaria. Nuevos exámenes establecieron la recuperación de plaquetas y se determinó iniciar tratamiento con antibióticos, pero una revisión previa de signos vitales visibilizó problemas de baja saturación de oxígeno en la sangre. “Usted necesita oxígeno con urgencia”, explicó la joven doctora. “¿No se siente mal? (sentirse bien con esos bajos niveles de oxígeno en la sangre es conocido como hipoxia silenciosa o hipoxia feliz). Debe ir al hospital ahora mismo; no hacerlo puede resultar grave; puede afectar a cualquier órgano de su cuerpo, su corazón, por ejemplo. Usted puede sufrir un infarto. Es un riesgo alto”, volvió a expresar. Así, hubo un rápido traslado a Urgencias de la UMAE del IMSS, donde pasó varias horas bajo con oxígeno observación médica, y esa misma madrugada quedó internado en el Área Covid. Estaban algunos enfermos y se fueron agregando otros. Ese día no hubo bajas, pero sí después. Uno ya no vio la mañana siguiente; y otro, ya muy afectado, fue intubado mediante un rudo procedimiento que incluye sedar al paciente para después colocar un tubo en su tráquea para llevar aire a sus pulmones. Lo trasladaron a otro piso, y probablemente falleció. Imposible salvar la vida de todos, aunque técnicamente no tienen por qué morir. El Seguro Social tiene un excelente servicio y un equipo médico y de enfermería altamente eficiente. En esa área del hospital la vida transcurre lentamente, el mundo se reduce a una pequeña cama de la que prohíben bajar; todos los pacientes toman ahí sus alimentos, realizan sus necesidades fisiológicas en “cómodos” y “patos”,reciben su baño corporal y cada dos o tres horas tienen “chequeo” de signos vitales. Los medicamentos son administrados vía intravenosa y diariamente pasa un grupo de médicos internistas a dialogar y verificar el estado de salud de cada enfermo. Son momentos de temor, desolación y tristeza, y sólo se puede rezar y esperar el milagro y la generosidad de Dios para recuperarse. La fortuna de este paciente fue su alta médica cuatro días después de haber ingresado para completar su recuperación en casa bajo estricto tratamiento médico por dos o tres semanas más. ¿Hubo daño por secuelas de Covid-19 en el organismo? Sí, sin duda alguna, por la neumonía desarrollada, en este caso de 4en una escala del 1 al 5. ¿Cómo se adquiere el virus? Por descuido,principalmente; resistencias al uso del cubre-bocas, no respetar la sana distancia o tocar algo contaminado; imposible saber cómo fue, aunque pudo ser por el manejo común de monedas o billetes contaminados que permite entrar al virus al organismo. Es una ingrata experiencia que debe evitarse en todo lo posible, que además tiene un costo económico elevado si la atención es particular. Hágalo, por favor. Cuídese y cuide a quienes más ama. Un reconocimiento al doctor Bernal y a su eficaz equipo de profesionales, a mi cuñado el doctor Mario por su dedicación y cuidados, a mi querido y solidario amigo Jorge, al doctor Jacobo, a las enfermeras María del Rosario y Ana y a todos quienes hacen el milagro diario de vida para quienes necesitan de su atención. Muchas Gracias.

