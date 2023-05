Sigamos transformando

Hace unos días me topé con viejas fotografías de mi labor política en mítines, asambleas, marchas y encuentros con gente con la que en algún momento me ha tocado coincidir. Obviamente, las que más recuerdos me traen son aquellas de mis jóvenes inicios en la política y en la lucha social, cuando por primera vez estuve convencido, como lo estoy ahora, de que este país puede cambiar.





Todas esas fotos me recordaron la gran fortuna que tengo por ser partícipe, desde el inicio, de un movimiento que está transformando al país, un movimiento al cual le ha tomado muchos años establecer su presencia y consolidarse, y al cual cada día se une más gente.Y no me estoy refiriendo solamente a la consolidación de un partido, sino a todo un cambio en el imaginario, el actuar y la memoria colectiva de la sociedad, cosa que no es nada fácil.





Los deseos de cambio han estado presentes desde hace siglos, desde la Independencia, la Reforma y la Revolución, las tres grandes transformaciones del país. Siempre se luchó por un sueño de libertad, se peleaba con armas, se alcanzaba el triunfo pero algo seguía siempre faltando, algo que más adelante se volvía a consolidar en nuevas luchas.

Así estuvimos en muchos conflictos internos, alcanzando derechos y peleando por más.





La última conquista que estamos viviendo corresponde a una que ha costado mucho trabajo llevarla a cabo esencialmente porque es una lucha no armada. Ha sido, y sigue siendo una gran labor de mucha gente y muchos años, donde por supuesto la figura de Andrés Manuel López Obrador ha sido siempre determinante. El ahora presidente, siempre ha hablado de una revolución, pero de una revolución de las conciencias.





La lucha que emprendimos puso desde el inicio en el centro de todas las políticas a la gente más pobre, a los invisibles como les llamaba el escritor uruguayo Eduardo Galeano.





Este proyecto de nación ha traído, desafortunadamente, detractores y hasta enemigos. Reaccionarios a quienes no les gusta la idea de compartir privilegios, y han usado todo su poder económico, político y mediático para luchar en contra de lo que una mayoría ve como un avance. Seguirán luchando en contra de todo avance, con todas las fuerzas, expuestas o veladas.





Sin embargo, no será fácil cambiar la opinión de la gente que ha vivido esta nueva realidad, donde han visto no sólo que las cosas pueden hacerse diferentes, sino que también ahora saben que pueden ser parte de las decisiones sobre el rumbo que debe llevar el país.





La gente no desea regresar a los años anteriores donde sólo unos pocos decidían la vida de muchos. La transformación seguirá en marcha consolidándose como un cambio desde, con y para la gente, y más que nunca, estaremos ahí para seguir aportando en esta histórica encomienda.