Siguen los problemas en Actopan

Actopan es un pueblo rico en recursos naturales, cultura e historia; sin embargo, la gente del lugar ha tenido la mala fortuna de contar con gobiernos para el olvido.

Es un municipio de enorme riqueza, con una población empobrecida; de los 41 mil habitantes del lugar, al menos 23 mil sobreviven en condición de pobreza.

Casi el diez por ciento está en pobreza extrema; y el rezago educativo alcanza a un tercio de la población.

El presidente municipal electo para el periodo 2018-2021 fue José Paulino Domínguez, quien se vio envuelto en una larga cadena de conflictos que terminaron por costarle el cargo.

El problema para el ex alcalde desaforado no fue sólo el desaseo y la discrecionalidad en el manejo de los recursos de su ayuntamiento (él culpó por ello a quienes ocuparon la Tesorería Municipal, Pedro Benítez Domínguez y Nely Alarcón Gil, quienes habrían llegado al cargo por la recomendación del ex dirigente panista en la entidad, José de Jesús Mancha), sino los asuntos de carácter penal. Recordemos que el edil desaforado es mencionado en otras carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Quien pensaba que con la salida de Paulino Domínguez se acabarían los problemas de Actopan evidentemente de se equivocó: Eduardo Carranza Barradas llegó a la alcaldía como interino y una de sus primeras acciones fue despedir a unos 50 trabajadores; con ello iniciaron las protestas que amenazas con subir de tono hasta paralizar a un ayuntamiento muy debilitado.

El presidente municipal interino, que hasta hace poco era el regidor segundo en ese ayuntamiento, argumenta que la nómina estaba inflada y que por ello tenía que reducir el gasto; sin embargo, los trabajadores despedidos aseguran que no eran aviadores, por lo que las nuevas autoridades violaron las disposiciones laborales vigentes.

Este lunes, los burócratas despedidos protestaron en Xalapa contra dicha medida, que se registró en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

El punto es que si ese problema crece y sale de control, Carranza Barradas podría tener un paso sumamente efímero por la alcaldía, dado que su ratificación en el cargo, por parte de la Legislatura, podría estar en riesgo, a pesar del aparente apoyo que le da la diputada López Callejas.

Veracruz entre los que más y mejor informan sobre Coronavirus

Según un estudio realizado en los primeros días de abril por Quinto Elemento Lab, una renombrada organización independiente que hace investigaciones sobre justicia y transparencia, Veracruz es el tercer estado más transparente en cuanto al tema del desarrollo del coronavirus en la entidad ya que se lleva una actualización por municipios.

Dicho estudio informa que los 5 estados que más opacidad han tenido son: Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro y Yucatán, que se han negado a llevar un conteo más preciso por municipio, argumentando que en caso de dar los números exactos y el lugar donde se concentran, se estaría abonando al pánico y podría facilitar actos de discriminación o violencia

Por otro lado, Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz, que son los tres primeros lugares en transparencia sobre este tema a nivel nacional, llevan un desglose preciso de las cifras ya que, como argumentan funcionarios del sector salud de Veracruz, "dar los datos reales del desarrollo de la pandemia es fundamental para que la población esté informada y tome mayores medidas preventivas".

En Veracruz destaca la creación de un mapa interactivo que actualiza diario su información y el cual es de muy fácil navegación, con el fin de servir a la ciudadanía como herramienta preventiva. Pueden revisar este mapa en la página coronavirus.veracruz.gob.mx