Siguen vigentes los principios de Morena: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo

Tenemos más de cuatro décadas luchando al lado del pueblo, enfrentando a gobernantes que cobijados por el poder se hicieron millonarios mientras el pueblo se hacía cada vez más pobre.

Denunciamos desde nuestras trincheras excesos cometidos contra familias que no podían reclamar el despojo de sus tierras, el robo de sus parcelas, la invasión de sus predios y siempre dimos la cara, sin miedo, reclamando justicia, evidenciando el abuso de autoridad.

Jamás nos quedamos callados ante gobiernos que saquearon el erario, ese es el espíritu de nuestro movimiento, enfrentar a quienes se aprovecharon de sus cargos públicos para robarse los recursos del pueblo.

Denunciamos gobiernos cada vez más y más corruptos que se llenaban las bolsas del dinero que tenía que destinarse para la construcción y equipamiento de hospitales, edificación de escuelas, atención de carreteras, obras de infraestructura necesarias para el bienestar de las familias.

Recordamos la valiente actuación de compañeros como Fidel Robles Guadarrama (+), quien una y otra vez levantaba la voz desde el Congreso del Estado para denunciar el desvío de recursos en el fallido gobierno de Javier Duarte, sin ningún temor exigió un juicio político por la violación sistemática a los planes, programas o presupuestos y por la acción u omisión en forma intencional que originó infracción a la Constitución Política y a las leyes del estado.

Basado en los informes públicos de la Auditoría Superior de la Federación, el 17 de marzo de 2015, a Fidel Robles no le tembló la voz para evidenciar las múltiples irregularidades en el ejercicio de recursos públicos federales de los años 2011, 2012 y 2013 en donde se reclamaba el reingreso de miles de millones de pesos por subejercicios o malversación de presupuestos.

Firme y de frente, denunció que en la cuenta pública consolidada del año 2013 el gobierno de Veracruz enfrentaba deudas y montos por pagar por 98 mil millones de pesos, al tiempo la historia le dio la razón, el gobernante terminó en la cárcel de donde no debe salir hasta que devuelva cada peso desviado y cumpla una sanción ejemplar para que nadie más se atreva a robarle al pueblo.

Siguiendo su ejemplo, hoy levantamos la voz, porque es nuestra esencia, porque tampoco nosotros debemos quedarnos callados, porque no podemos ser cómplices de lo que tanto criticamos, porque el pueblo confía en nosotros y porque no se puede ocultar lo que a todas luces es un descarado robo en despoblado.

Nuestros principios son claros, “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo” está más vigente que nunca y quien no lo entienda, no tiene lugar en el movimiento.

Basta darse una vuelta por los nuevos fraccionamientos, quienes habitan esas mansiones, quienes se enriquecieron de la noche a la mañana, quienes viajan al extranjero cada periodo vacacional, quienes tienen vehículos de lujo, ranchos, múltiples acciones que evidencian que algo anda mal.

No podemos quedarnos callados ante lo evidente y no lo vamos a hacer, nuestras convicciones no nos lo permiten, es vergonzoso salir a las carreteras y ver las condiciones en que se encuentran, encontrar obras que durante años siguen y siguen absorbiendo el presupuesto y aún no se terminan, toparse con puentes mal hechos en la propia capital del estado, no uno, dos y los dos en las mismas condiciones, construidos al vapor y mal, dependencias que no entregan cuentas y las que entregan no les cuadran.

Secretarías como las encargadas del Medio Ambiente donde solo se llenaron las bolsas de dinero y el pueblo sigue padeciendo por la protección que le brindaron, pero a las empresas como “Granjas Carroll” en Perote.

En la CAEV no se cantan mal las rancheras, en Infraestructura y Obras Públicas no nos explicamos qué hizo estos 6 años y así podemos evidenciar muchas áreas más donde no hay un manejo transparente, honesto y eficiente de los presupuestos.

El trabajo de fiscalización es mucho y debe entregar con claridad lo que se encuentre porque no se puede tapar el sol con un dedo y dejarle a la administración que entra el compromiso de corregir lo que no pudieron corregir, habrá que exigir que se devuelva lo que no se compruebe en qué se gastó o más bien en qué debió invertirse.

La Auditoría Superior de la Federación tiene también mucha tela de donde cortar, estaremos pendientes y observantes desde la trinchera en la que hoy tenemos un firme compromiso con el pueblo a quien nos debemos y no vamos a traicionar.





*Senador de la República. Morena





Facebook: https://www.facebook.com/ManuelHuertaLG?mibextid=kFxxJD

Instagram: https://www.instagram.com/manuelhuertalg?igsh=YWdsMjl5cWcxNmh3

https://x.com/manuelhuertaldg/status/1764123592902517082?s=46&t=sT_1uaw1r35i9WHUGloxwA

TikTok: https://www.tiktok.com/@manuelhuertalg?_t=8kNDEo43BWo&_r=1

Threads: https://www.threads.net/@manuelhuertalg