Desde el pasado 7 de diciembre, la “tendencia” #SiguesTúAMLO, ocupa los primeros lugares en las redes sociales. Esta inició porque prácticamente sólo dos jefes de Estado han defendido al golpista Pedro Castillo: el presidente de Bolivia, Luis Arce, que culpó a la derecha peruana, y el presidente de México, López Obrador, que acusó a las élites económicas y políticas de la “vacancia” del primer mandatario de Perú.



Para colmo, el ahora acusado de rebelión y de haber roto el orden constitucional de ese país intentó refugiarse en la embajada de México en Lima para solicitar asilo político, pero los ciudadanos de esa ciudad, al enterarse de ello, bloquearon las calles aledañas y sus accesos. Así, las autoridades peruanas detuvieron a tiempo a dicho delincuente.



“Sigues Tú, AMLO” es una expresión que representa el deseo de muchos mexicanos de que en nuestro país nadie esté por encima de la ley, y que se respete y consolide el orden institucional que garantiza la libertad, el respeto de los derechos humanos y la democracia. Es una respuesta contra la consigna “al diablo las instituciones”



También es un llamado a las fuerzas armadas y al poder judicial exhortándolos a que no sean sumisos, aduladores y serviles al poder ejecutivo, y que antepongan el orden constitucional a los múltiples intentos del presidente López de violarlo con sus iniciativas de ley y sus “decretazos”.



“Sigues Tú, AMLO” es la exigencia ciudadana para que se frene la creciente corrupción con la modalidad de adjudicar obras de manera directa a familiares y amigos de la 4T y de recibir dinero en “cash” para “fortalecer al movimiento” y de paso cometer peculado. Es oponerse a la falta de trasparencia con decretos de supuestas obras “estratégicas” que ni están planeadas ni cuentan con los elementos técnicos y financiaros que las justifiquen como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.



Es la denuncia ciudadana contra la polarización que, desde el palacio nacional, se promueve todos los días con insultos y descalificaciones en contra de las personas que piensan diferente al gobierno.



Es, en síntesis, el reclamo de los mexicanos que saben que tanto López Obrador como Pedro Castillo no están preparados para gobernar con apego al orden legal sino más bien imponen sus ocurrencias pese al daño de sus decisiones y malos resultados. Es una queja porque la 4T siembra desconfianza entre los inversionistas del mundo por no respetar el derecho internacional dando opiniones políticas sobre otros países sin ver la viga en el propio ojo y por intentar violar el T-EMEC.



“Sigues Tú, AMLO”, resume la inconformidad de millones de mexicanos porque la economía no crece, aumenta la pobreza y crece la inseguridad en México debido a un régimen autoritario y populista que no tiene programa ni rumbo. Es por esto el paralelismo entre Pedro y Andrés: el primero, en su ignorancia, violó la constitución con un fallido Golpe de Estado y el segundo la quiere violar con una reforma electoral tramposa.



