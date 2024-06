Simplemente tiempos inéditos

Una pregunta interesante: ¿Tiene usted poco más de 45 años de edad? habrá de recordar la hegemonía de las grandes potencias y sus aliados, y más en directo, aún recuerdas cuando la gente presumía el tener un coche nuevo, teléfono amarrado en su casa, y casa de dos pisos de material sólido, es decir cemento, varillas, colado, y en realidad sólo era casa de un piso, planta baja y primer piso.

Hoy la exigencia de muchos jóvenes va por la ambición de tener mucho poder, dinero, a como de lugar, pero se equivocan muchas veces, confunden el ser con el tener y no son ni una cosa ni tampoco la otra. Los tiempos inéditos se están editando en el ahora, en lo que ayer llamamos futuro, y aún sigues esperándolo, aún estás en la placida casa de tus padres, sin soltar tus amarras, si es así, tendrás que hacer un esfuerzo por reaccionar y darte cuenta que si tienes más de 22 años de edad hacia arriba, a tí te corresponde cambiar el futuro en el presente, a tí te corresponde formarte como líder en tú propio campo, en tú estilo, en tus circunstancias y desarrollo, no hay gobierno en el mundo que salve y te provea aquello que tú en realidad anhelas; que si bien México es un gran país, en el cual hemos evolucionado infinidad de personas, también es cierto que somos el fruto de una cultura encontrada, a veces en choques confundidos de culturas, ideologías, aculturación, mera imitación, irritación porque la selección nacional de futbol nunca ha podido ganar la copa mundial de tan famoso deporte.

Nos quejamos de todo, que si hay exceso de calor que chinga tan horrible, que si llueve a mares, estúpida agua, qué acaso no sabe el cielo que soy susceptible a la humedad; te diré algo muy sencillo: Todo lo que pasa, sucede por algo, todo tiene un motivo y un tiempo, un para qué y un por qué, de no ser así no existiríamos interrogándonos de dónde provenimos, y hacia dónde es que vamos.

Hace poco más de 50 años atrás, no había tanta oferta de todo como hoy existe, las cosas en lo general parecían ser más fáciles. Jamás hubiéramos soñado que a México y al estado de Veracruz lo gobernarían mujeres, el machismo estaba por encima de cualquier expectativa de emancipación femenina, sería don Adolfo Ruíz Cortines el presidente de la república que otorgaría el sufragio efectivo a todas las mujeres en nuestra patria. Ruíz Cortines sería ejemplo de austeridad y eficiencia política para sus tiempos, un hombre veracruzano avanzado para su época, él fallecería en el puerto de Veracruz, en una modesta casa de su propiedad, sin lujos, sin propiedades de más, sin dinero en exceso depositado en cuentas bancarias, ya no digo internacionales, sino sólo nacionales; él es ejemplo de buen gobierno y austeridad. Ha habido una transformación bárbara, inescrupulosa, descarada, por algunos actores políticos, banqueros deshonestos, empresarios apátridas, que han creado la firme y autoritaria necesidad de combatir y condenar la corrupción, de tal forma las banderas actuales van en tal sentido; ello no quiere decir que ésta se termine por decreto, pero sí que inéditamente se encuentre aperturada la lucha por la depuración de la justicia, las equidades, los consensos, la democracia, y la participación de todos sin exclusión para cambiar el rostro herido de un México que reclama prosperidad.

Aprovechemos el cambio, las tecnologías, la renovación social, pero sobre todo la libertad de expresión que nos da la vida, la democracia y la búsqueda de la justicia,