Comienza un año que será central para la vida política de México. Nos jugamos todo en una fecha precisa: 6 de junio. En apenas 12 horas se resolverá si México logra frenar esta destrucción o si, como Alemania en su momento, o Venezuela o Nicaragua, se suicida a votos.

Seamos claros: sin 2021 no hay 2022. Ni habrá 2024. Si Morena logra imponerse, la degradación será irreversible.

Pero quienes somos opositores a este gobierno de fanáticos, somos más y estamos cerca de arrebatarle el control de la Cámara de Diputados, ganar más de 10 gubernaturas, miles de cargos municipales y un buen número de Congresos estatales que impedirá al partido (aún) en el poder seguir destrozando a la República.

La posibilidad de derrotar a Morena es tan cierta que el Presidente dedicó en diciembre 13 días a atacar la alianza Va por México. Tiene miedo.

Para consolidar el triunfo opositor debemos entender que la alianza de partidos es una condición necesaria, no suficiente, para ganar. Faltas tú.

Todas y todos quienes creemos en la democracia, la libertad y el Estado de derecho debemos hacer nuestra parte.

Lograrlo implica enfocarnos en 5 objetivos concretos:

1.- Informa al mayor número de personas sobre la elección. Hoy, más de la mitad de las personas no sabe la fecha de los comicios y muchos ni siquiera saben que habrá elecciones. Sin una alta participación, perdemos.

2.- Ubica en tu entorno a aquellos que no votaron en la elección de 2018. 38 de cada 100 mexicanos que podían votar no lo hicieron. Hoy forman parte de los arrepentidos.

3.- Ubica a tu alrededor a decepcionados de su voto por Morena. Son 22 de cada 100. Ojo: no significa que no aprueben a López Obrador. Implica que no votarían por Morena. El Presidente mantiene aprobación como persona; su gobierno, no.

4.- No te detengas en dar cifras sobre lo mal que está el país. La gente ya lo sabe. Di con claridad a favor de qué estamos. Yo estoy a favor de cuatro temas centrales: ofrecer una educación de excelencia y vitalicia; eliminar la impunidad; crear mercados para reducir la pobreza; trabajar en un programa de seguridad ciudadana.

5.- Involúcrate. Presiona a los partidos de la alianza Va por México para que se abran a la sociedad.

Hoy el triunfo es posible. Si te involucras, mañana será probable. Si votamos, el 7 será una realidad.

No lo olvides: sin 2021 no hay futuro. Es ahora o nunca.

