Sin ellas, nada

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en México de manera dramática, debido a la creciente violencia en el país.

El 9 la protesta continuó de diferentes maneras: millones dejaron de trabajar, otras lo hicieron dejando de manifestarse en las redes sociales o haciendo meditaciones y hasta con ayunos. No faltó quien se sumó al paro trabajando con más intensidad.

Diferentes corrientes del pensamiento coinciden que en México no se está haciendo lo correcto en dos principales problemas: el primero es la cultura machista mexicana; el segundo, la incompetencia del Estado para combatir el crimen.

En México se abusa de la mujer, de su responsabilidad y de su amor a la familia; se le maltrata y se le acosa de diferentes formas, desde la verbal hasta la física; muchas veces se le da trato humillante y, en algunos casos, violento. Lo peor es el asesinato con odio y lujo de violencia. Esa cultura negativa se alimenta de una deficiente educación y falta de promoción de valores humanos.

Por otro lado, el gobierno no quiere escuchar que los feminicidios están creciendo junto con una escalada de violencia nunca antes vista y no cambia su discurso ni sus prácticas. El Presidente insiste en los abrazos y en la amnistía, dando alas a los delincuentes que saben que sus actos no tienen consecuencias. Este discurso también desalienta, las fuerzas del orden están reprimidas por el propio Estado que les pide respeto hacia los malhechores.

Un gobierno que se rinde ante las mafias y el crimen organizado y no entiende que un delincuente no tiene los mismos derechos ciudadanos que una persona honrada y trabajadora, no está cumpliendo con establecer un Estado de derecho y legalidad. Las protestas desde las canciones hasta los vidrios rotos son para pedir al gobierno que escuche y haga algo diferente.

La mujeres, con justa razón, han hecho un gran llamado de atención al Presidente, pero ¿vale la pena afectar la propiedad privada y colectiva de personas que no tienen responsabilidad en las políticas públicas? Acciones vandálicas y anarquistas sólo decepcionan a millones de mexicanos que creemos en la dignidad y valor de la mujer. Los grupos radicales deberían respetar el criterio general de la población que quiere igualdad de oportunidades y seguridad para todas las mujeres con base en el respeto mutuo. ¿Es lícito exigir, por justa que sea la causa, con métodos ilegales?

El 9 de marzo millones de mujeres dejaron de trabajar, pero muchas otras sacaron su puesto con el que se ganan la vida diaria, las madres no pueden dejar de amamantar a sus hijos y muchas jóvenes estudiantes aprovecharon el día para estudiar o presentar exámenes. Al momento de escribir estas líneas, soy testigo de maestras, que por convicción, atienden a los pocos alumnos que llegaron a su escuela y reflexionan sobre su vida.

Ayer nos dimos cuenta que sin ellas la vida no es vida y que es urgente en México un cambio profundo de la cultura en la que la mujer sea valorada y su dignidad respetada. Pero no se logrará con un ambiente de crispación sembrado desde la Presidencia, sino con el testimonio diario de hombres capaces de compartir todas las responsabilidades posibles.

Muchos estamos de acuerdo en que eso debe cambiar. Lo primero es mejorar la educación de nuestros hijos desde el mismo hogar, para que mediante el ejemplo se combata la cultura machista que tanto daña. Cada uno de nosotros podemos poner un granito de arena, según el lugar que ocupamos en la familia y en la sociedad.

