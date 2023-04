Sin empatía no hay 4T

La empatía es una habilidad crucial para toda persona que ocupe un cargo público, ya que le permite comprender y conectarse con las necesidades y preocupaciones de las personas a las que sirve. Los líderes empáticos son capaces de ponerse en el lugar de los demás y entender sus perspectivas, lo que les ayuda a tomar decisiones más informadas y efectivas.



Además, la empatía también ayuda a fomentar la confianza y el respeto entre los líderes y las personas a las que representan, lo que es esencial para establecer relaciones positivas y productivas.



Es claro que los funcionarios que no tienen ni pizca de esta cualidad, son susceptibles de tomar la mayoría de sus decisiones de una manera mal informadas y con consecuencias ineficaces y hasta impertinentes. Sin empatía, los servidores públicos se muestran distantes e insensibles a los problemas y preocupaciones de la gente, lo que puede erosionar la confianza y el respeto que las personas tienen hacia ellos.



No tener empatía se vuelve un gran problema cuando se combina con una formación endeble en materia de la práctica diplomática y sin los cálculos geopolíticos precisos. En ese sentido, el servicio público de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es un modelo en México por su elevado grado de especialización, profesionalismo y actitud de prudencia.



A pesar de que el servicio público de carrera garantiza la continuidad, estabilidad, imparcialidad y eficiencia en la gestión de los asuntos públicos, el gobierno actual no valora esta idea y prefiere conferir responsabilidades a personas que sean extraordinariamente leales, aunque sus aptitudes profesionales no sean las óptimas. La selección y promoción de empleados públicos basada en el mérito garantiza la igualdad de oportunidades, la competencia y la objetividad, y protege a los especialistas contra el despido arbitrario.



Es preocupante que el gobierno actual haya tenido varios exabruptos internacionales y haya ignorado la opinión de la SRE en decisiones diplomáticas importantes. Ejemplos de esto son la escalada de tensiones con los Estados Unidos. Es sorprendente que, en lugar de alentar la armonía internacional, el gobierno haya tomado acciones que solo aumentan la discordia y tensiones innecesarias.



En México hay una ventanilla abierta de forma permanente con especialistas para consultarlos: la SRE cuenta con el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, mismo que permite una formación continua para actualizarse y con ello la posibilidad de acceder a puestos de mayor responsabilidad.



Por eso extraña que el actual gobierno sume muchos exabruptos internacionales, y en donde la percepción es que la presidencia no toma ni siquiera la opinión de la SRE para hacer sus pronunciamientos tan agresivos. La carta al Parlamento Europeo con motivo de su pronunciamiento acerca de la persecución a periodistas, es un ejemplo terrible, al igual que la escalada de tensiones con los Estados Unidos. Otro ejemplo de esta diplomacia epistolar descolocada, es la misiva dirigida a Xi Jinping, ¿qué necesidad de alentar la discordia con los Estados Unidos y a poco esperaban que China respondiera con algo más que un cínico “yo no fui”?



La soberbia de no acudir a los profesionales y la falta de empatía, causan desde anécdotas tristes e indignantes, hasta la gravedad de colocarnos en medio de la Guerra Fría que viven Estados Unidos y China.



@lorenapignon



Diputada federal del PRI