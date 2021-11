Se acerca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y miles de mujeres siguen siendo maltratadas por sus parejas o padres de sus hijos, ya sea física, psicológica o verbalmente, las dañan emocionalmente dejando en sus mentes una fijación que tendrá consecuencias.

Asimismo, los hijos e hijas aprenderán esa violencia y permitirán que sean humilladas, vejadas y agredidas, porque eso vieron y vivieron con sus padres, lo peligroso se vuelve que estos niños y niñas tendrán un patrón repetitivo de violencia, y es cuando llegan a un feminicidio, homicidio o suicidio. Recalco, la violencia contra la mujer nace en el hogar, ahí se fecunda y trasciende en todos los aspectos.

Estos hombres agresivos son controladores de la esposa, concubina o la madre de sus hijos; cuando sienten que pierden el control actúan como bestias, coaccionan, amenazan… ¡entonces te quito el gas, la luz, el internet, el teléfono, la comida! Te quiero nalguear y no te dejas, entonces eres una puta; quiero tener sexo y no quieres, ni para eso sirves. Ojo hombres, si esa mujer, la que vive contigo, la madre de tus hijos, no quiere sexo contigo, ya sea porque te tiene miedo, porque no le gusta tenerlo contigo o porque es el resultado de tus maltratos, no la obligues porque es una violación sexual. Todos estos son delitos tipificados en nuestras leyes, pero continúan y para combatirlos se necesitan castigos severos para los agresores.

¿Qué es el síndrome de la mujer maltratada? De acuerdo con la psicóloga Leonore Walker, se define como el patrón de signos y síntomas que sufre una mujer después de haber sido objeto de abusos físicos, sexuales, económicos, verbales y psicológicos en su hogar con su esposo, concubino o pareja, cuando éste ejerce el control sobre la mujer y es capaz de coaccionarla para que haga lo que él decida, las mujeres con este síndrome sienten culpa y se sienten atrapadas.

La especialista dice que la capacidad de la mujer víctima del síndrome de la mujer maltratada, empieza por no responder a los abusos, disminuye su intención por defenderse o pedir ayuda a medida que estos incrementan.

Los síntomas de la mujer maltratada: depresión, ansiedad, ideas suicidas, insomnio, anímicos, trastornos alimenticios y adicciones; problemas a nivel cognitivo como disociación, distorsión de la imagen corporal, pensamientos pesimistas, culpa, miedo, etc.

El síndrome de la mujer maltratada es un concepto utilizado en procesos judiciales, han tenido gran relevancia cuando las mujeres, tras años de sufrimiento y maltrato, matan a su esposo o concubino. Según especialistas, estas mujeres están padeciendo un síndrome.

Lo relaciono con el síndrome de la indefensión aprendida, que fue descubierto en 1965 por el psicólogo Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, mientras estudiaba el comportamiento de los perros que habían sido sometidos a pequeños electroshocks, no actuaban en subsecuentes situaciones adversas de las que podían escapar, la indefensión aprendida es un tecnicismo que se refiere a la condición de un ser humano o un animal que aprendió a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades de cambiar la situación adversa.

Con personas lo realizo con ruido y llego a la conclusión: el sentir que no hay nada que puedas hacer se aprende, y una vez aprendido el resultado será opacidad.

Asimismo, en un momento por escapar o defenderse hemos visto que perros muerden o matan a su amo. Eso mismo pasa en las mujeres, que con tanto maltrato y humillaciones terminan siendo homicidas. Esto es peligroso, ya que las estadísticas de feminicidios van en aumento en nuestro país.

Pido al 911 ser más severo en las llamadas de auxilio en los hogares cuando sean por violencia familiar, a los legisladores que presenten iniciativas para llevar un registro de agresores en el hogar y no dar cabida para que continúe esa violencia contra las amas de casa.

lexfemme.12@hotmail.com