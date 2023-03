Soberanía energética, la ideología de la 4T

A principios de este sexenio, la Cuarta Transformación canceló lo que sería el Aeropuerto de Texcoco porque se estaba construyendo en un "Lago", posteriormente iniciaron la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, en la zona de manglares y hoy podemos ver las consecuencias, por enésima vez se volvió a inundar.



El capricho que repite el Presidente de la República, para convencernos y convencerse que es pieza clave para alcanzar la “soberanía nacional”, es dinero que se hace agua, no es una realidad ni orgullo para los mexicanos, como lo repitieron en su concentración del 18 de marzo. Si Lázaro Cárdenas estuviera vivo, se volvería a morir, no habría manera alguna de celebrar la expropiación petrolera, cuando en las instalaciones de la Refinería de la Cuarta Transformación si acaso solo harían captación de aguas pluviales.



La Refinería Olmeca es un capricho que se convierte en agua, pero en el mitin de la conmemoración de los 85 años de la Expropiación Petrolera, la Secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle, prometió que en este año se logrará la primera producción de petróleo de la magna obra morenista.



Sí a un año de haber sido "inaugurada" la refinería Olmeca, no ha callado bocas, solo ha producido gastos excesivos que se reflejarán en pérdidas, y no son “otros datos” son testimonios de los mismos empleados de la paraestatal que han documentado y evidenciado las fallas que viven ahí cada vez que hay mal clima.



A pocos días de haberse “celebrado”, la Expropiación Petrolera y con ellos la "Soberanía nacional", y de afirmar y repetir “que se está en camino de transición energética”, vemos con tristeza que no es así, las 7 refinerías con las que cuenta el país en: Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas, contando también la de Deer Park, en Texas, no llegarán a la producción de más de 2 millones de barriles diarios, que a fin de año se espera como lo dijo el titular de Pemex.



Y no lo dice una persona, ni la oposición, lo dicen especialistas, consultores, expertos en energías, que el país no dejará de importar combustibles, además de que primero se tendría que cumplir una serie de supuestos como incrementar la productividad de las seis refinerías del país y que la tan esperada Refinería Olmeca, tendría que iniciar ya sus operaciones y arrancar de forma comercial en este año, para que los objetivos que prometen se cumplan.



Si hablamos de las refinerías que están en Veracruz, en este sexenio se han registrado más de 7 accidentes y algunos de ellos mortales, entre explosiones y conatos de incendios, por no contar con la suficiente rehabilitación en cada una de sus áreas. La falsa soberanía que pregona la 4T, solo es ideología, basada en dos empresas estatales ineficientes, que están en número rojos, y solo debilitan la economía del país, tener soberanía energética es dejar de usar energías tóxicas y refinerías que se inundan y apostarles a las energías renovables.



@julenrementeria