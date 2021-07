Sociedad civil organizada, el único camino para vencer

En el marco de la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar, el pasado 10 de julio tuve el honor de conducir la segunda mesa de trabajo coordinada con el colectivo de defraudados bancarios, actividad orientada a evaluar como sociedad civil organizada el desempeño de la Condusef en la atención y respuesta a los casos de fraude.

En alianza con el Colectivo decidimos llevar adelante una segunda mesa de trabajo en el mes de julio (la primera fue el pasado 15 de mayo), a fin de poder escuchar a más afectados y recibir sus testimonios en relación a sus casos y a la atención que han recibido por parte de su banco y de la Condusef en el trámite de sus quejas y reclamos buscando la restitución del dinero que les fue robado de sus cuentas bancarias.

El objetivo final de esta unidad será generar una propuesta a nivel legislativo que dote o amplie las facultades y competencias de la Condusef para eficientar sus procesos y hacerla efectiva en la defensa de los usuarios, dado que por disposición de la Constitución al día de hoy es el único organismo que han dispuesto las leyes para atender los reclamos y regular las relaciones entre usuarios y prestadores de servicios financieros.

Hoy como nunca antes, necesitamos una Condusef efectiva. Pero sobre todo valiente que sea capaz de dar la cara por aquellos que sufren abusos por parte de entidades financieras y dar respuestas de contundencia en el ámbito conciliatorio (administrativo), evitando en la medida de lo posible el tener que llegar a tribunales con todo lo que ello implica en recursos tiempo-dinero, a fin de obtener solución a las controversias planteadas. Con estos serios objetivos planteados recibimos con singular gusto la asistencia vía Zoom a esa mesa de trabajo virtual a personas radicadas en Toluca, Estado de México, Ciudad de México, Mérida, Tijuana, Ciudad del Carmen, Aguascalientes, Playa del Carmen, Guanajuato y desde luego, Xalapa, quienes respondieron a la convocatoria con la finalidad no solo de resolver su situación sino que a través de su lamentable experiencia, abonar con su experiencia para que este tipo de casos ya no se repitan y de serlo, tengamos instituciones que verdaderamente operen con eficacia en su defensa y no transiten un camino sinuoso como el que a ellos les ha tocado vivir.

Agradezco y felicito a todos lo que colaboraron para que esta actividad pudiera desarrollarse con éxito. Seguramente habrá mas reuniones orientadas a este fin; y dependiendo de los resultados abriremos la convocatoria a otras organizaciones afines que se encuentren atendiendo casos similares, pues con agrado he notado que de manera paralela al fin para el que se han implementado estas mesas de diálogo, quienes han participado han obtenido la orientación que necesitaban para poder continuar sus asuntos.

Tampoco es de omitir que los participantes compartieron además con los presentes cómo este hecho les trastocó su vida personal, laboral y su estado de ánimo y de salud, detonando en algunos casos en miedo, angustia, ansiedad y hasta depresión. Y en algunos otros en el coraje para salir adelante del problema y atenderlo de frente; sin duda, todos percibimos y nos apropiamos de la realidad de diferente forma. Una de las grandes conclusiones de esa mañana fue el mantenerse unidos, informados y muy activos en redes sociales.

Así que sirva este mensaje para llevar una palabra de aliento y de esperanza para todos aquellos que viven afectados por un fraude bancario, es decir, por el vaciado misterioso y sin culpables de sus cuentas de ahorro, en donde el Banco se niega a responder por su falta. No se dejen vencer y unámonos en un reclamo conjunto de nuestro dinero, no podemos permitir que se nos arrebate así la tranquilidad y la seguridad a que tenemos derecho al depositar dinero en una institución de crédito debidamente autorizada, regulada y supervisada; al hacerlo perdemos con él nuestra dignidad y el ejemplo de lucha que debemos dar a las generaciones futuras.

¡Únanse ya a la Jornada Estatal para la Defensa del patrimonio familiar! Llama al 2281148502.

web: www.elbarzonrc.org

elbarzonrc@yahoo.com.mx

twitter: @terecarbajal

www.elbarzonrc.org

elbarzonrc@yahoo.com.mx

@terecarbajal