Soledad y conectividad

En las sociedades del mundo contemporáneo experimentamos el fenómeno de la conectividad gracias a los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, entre otras redes que se encuentran disponibles para sus usuarios en sitios web o en aplicaciones de dispositivos móviles, lo que nos permite comunicarnos con otros de manera personal o profesional.



Habitamos el mundo bajo el paradigma de la conectividad, lo que ha permitido que nuestras relaciones sean más “rápidas y efectivas”, de tal modo que podemos estar instantáneamente resolviendo situaciones laborales o profesionales, así como de índole afectivo con familiares, amigos o conocidos. Todo esto crea una sensación de inmediatez, en donde siempre estamos acompañados por la presencia de los demás, una presencia virtual que resulta suficiente para no sentirnos solos. La rapidez y la efectividad se han convertido en valores que ayudan a la comprensión de una sociedad progresista y moderna, en donde es posible que todo lo resolvamos de manera inmediata.



La conectividad ha desplazado a la soledad, al menos en el sentido en que esta se ha estigmatizado, pues se le asocia –en ocasiones– a estados de ansiedad, depresión, y aislamiento. Si notamos que alguien se aparta, inmediatamente nos preocupamos por saber si está bien o necesita algo, compañía o la atención de un experto de la salud mental, por ejemplo. La época de la conectividad nos plantea, al menos, dos cuestiones: nadie está solo, siempre estamos en presencia de otros en todo momento, y la conectividad si bien es el estado de normalidad en el que habitamos, suele también representar un riesgo, el de la dispersión.



Tenemos derecho a la comunicación y la conectividad, pero también tenemos derecho a la soledad. Esta es un estado que beneficia a las personas, pues permite la reflexión, la creatividad, aspectos requeridos para el trabajo artístico, intelectual y científico. La soledad permite la unificación del individuo, la verdad a diferencia de la doxa, así como la riqueza espiritual y la disposición al encuentro con los otros. Tales actitudes podrían calificarse de conservadoras o premodernas, sin embargo, independientemente de ello me parece que hacen mucha falta hoy en día.



El hombre común se “sale” por momentos de esta enajenación a través del juego (arte), la vida de oración (religión), o el pensar reflexivo (filosofía), introduciendo un momento de negatividad, la soledad y el silencio, lo que posibilita la comunicación y la comunión auténtica con los demás, pues no todo el vocerío de las redes sociales produce una verdad y una auténtica comunicación y comprensión; muchas de las veces somos testigos de que esto por contradictorio que nos parezca es muy difícil de encontrar en las comunidades virtuales: la comunicación y la comprensión son ideales de un imaginario que resultan imposible de alcanzar.



Profesor de Filosofía UV