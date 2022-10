Somos el fruto de muchos incidentes

Desde 2019 a la fecha se havenido percibiendo unaceleramiento en el comportamiento humano ysocial, ello conlleva a lugares sin destino. Comoseres humanos aspiramos a tener algunascertezas en nuestro panorama mental, sinembargo y actualmente, se viene hablando de la elevación de casos de depresión,ansiedad, bulimia, anorexias y otras somatizaciones en nuestra sociedad nacional.Según cifras del Inegi, hay un promedio de casi 4 mil 400 psiquiatras en todoel país, es decir, un promedio de 3.68 porcada 100 mil habitantes, y lo mínimo requerido para la atención en tales aspectoses de unos 12 mil facultativos de la especialidad. Aun así se puede considerar quehay también psicólogos clínicos e industriales, los cuales en su calidad de terapeutas son altamente requeridos comoauxiliares en la mejoría de los individuosy sus convivencias.No pretendo tapar al sol con un dedo,ya que está plenamente comprobado quees en los tiempos de mareas altas y llenasde polución mental, es cuando se eleva lacifra de alcoholismo y el consumo deotras sustancias adictivas y que nos vangenerando conductas antisociales y/o delincuenciales en diversos lugares y estratos poblacionales. En sí, no hay un límiteentre la gente muy pobre económicamente hablando, con aquellas que inclusive sean acaudalados en su nivel patrimonial.Nuestra historia vivencial nos va definiendo, pero al mismo tiempo hay tantofuerzas internas como externas que nosdan para arriba, pero también hacia abajo. Está comprobado a nivel científico queno existe prueba de laboratorio algunapara echarle la culpa a una baja de la serotonina en nuestro cerebro, ya que existen varios neurotransmisores, y aquel quenos dictamine cuál de todos está a la baja,puede resultar un mero farsante y hastaterrorista humano, al medrar con lo quedoy en llamar como “dolor emocional”.La combinación de hacinamientos humanos, falta de espacios recreativos, escasez de dinero, léase el no me alcanzapara cubrir los gastos de mi familia, además la saturación en los diversos servicios públicos orientados a la salud humana, a la seguridad pública y demás, suelenverse rebasados. En otros aspectos nomenos importantes nos topamos con quevenimos saliendo del flagelo C-19, el cualha disparado las neurosis de diversos tipos, en depresiones, preocupaciones, incertidumbres, adicciones y más.En el ámbito global se habla de una recesión en EU, con el consabido blindajeque el gobierno de la República previnoen cierta forma, ello por órdenes del presidente AMLO. Ello no significa que talcrisis termine pronto, sino más bien quedebemos abrir otro frente de defensa, esdecir, el lado emocional, pero ligado a losámbitos espirituales y de la salud social eindividual. Muy poca gente nace con tendencias antisociales, en la realidad sonéstas formadas en las experiencias personales de cada cual, la corrupción aquí yen el mundo existe, pero el bajar sus niveles a mínima expresión les quita poderdestructor sobre los núcleos de poblaciones.Así que si usted o alguien cercano austed manifiesta sintomatología no adecuada, se le deberá dar asistencia para reforzar su mejor actitud, es decir, la constructiva