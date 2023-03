Somos uno dentro del nuevo orden

Creo despertar en un mundo aparte, donde las nubes de las dudas son una constante, me guarezco bajo la techumbre de mis mejores sentimientos, llamando a la esperanza vida, y al amor respiro. El oxígeno de mi nido se calienta en el carnaval del olvido, en los gritos del silencio, o en las miradas coquetas de las damas juguetonas.



Es tanto como ir en ascenso, y a la vez en descenso, nuestra vida es fugaz, nuestra vida es ilusión, fortuna y fatalidad; pero volteo la mirada sobre mis huellas ardientes, en las frías noches del invierno que ha partido, sólo encuentro los suspiros, el aroma del sudor vertido, y el eco de las sonrisas de dos tránsfugas de un amor escondido.



Somos uno, y somos todos un cuerpo latente que se ama o se hiere, una multitud que se levanta y camina, que se acuesta y se olvida, pero siempre al final del día, sólo somos uno, en un mundo compartido, en una espiral de nuestros propios sentidos, que arrojan vacíos, amores y desamores, sinsentidos, o locos caminos que vagan por la oscuridad de dudosos destinos, pero también buscamos la meta, nos inclinamos ante la luz, quizá incapaces de soportar nuestras cadenas rituales, los pensamientos habituales, y entre todos forzamos el inquieto vuelo del fénix del renacimiento del vuelo humano, para dejar atrás la hojarasca de nuestros otoños y cerrar el ciclo en un nuevo vuelo, tan prometedor como eterno.



Con estas líneas poéticas de mi autoría, siento y deseo expresar el vivo sentimiento de la humanidad más unida, en la conversión de los presentes y los futuros acontecimientos que vienen sucediéndose velozmente, ya que hoy los cambios y las sorpresas nos han rebasado a la mayoría, y aún con todo tengo la firme convicción de que habremos de levantarnos hacia un mejor y promisorio futuro. Al sólo avizorar dos bandos que se disputan la hegemonía del quién mandará en los destinos de todos los seres humanos, se implica la existencia de un resultado de mejoramiento a mediano plazo de las perspectivas actuales, guerras de todo tipo, intereses del nuevo orden mundial, ecos de un nuevo porvenir.



No pretendo meterme en explicaciones aritméticas, técnicas, u otros datos que nos pudieran poner fuera de balance, sólo sé que nuestro mundo está en lucha para el beneficio de todos, aún en el caos hay un orden para salvarnos de la decadencia. Rusia y China se configuran como las dos enormes potencias que quizá habrán de desbancar a yanquis e ingleses, incluyendo a sus aliados incondicionales. Sentimos el peso de la crisis severa que afronta el capitalismo en su estructura absolutista, ello traerá un reordenamiento de todas las naciones; y no quiero soñar en que será fácil, simple y llanamente será un reto para todos el adaptarnos a nuevos convencionalismos, a otros parámetros políticos, económicos y sociales que impactaran en nuestras individualidades.



“Los ejércitos, las deudas y los impuestos son los instrumentos conocidos, para poner a las mayorías bajo el dominio de unos pocos” James Madison. Richard Nixon fue el presidente yanqui que retiró el patrón oro a la moneda en curso, e hizo que el concepto fiduciario sea el prevaleciente. Pero qué es lo fiduciario: “es todo aquello que depende del crédito, o de la confianza que merece”. Así se ató el capitalismo a la cultura destructiva de las deudas.



Rusia es quizá el país con mayores reservas de oro y otros recursos que dan valor a su capital, el resultado será el verdadero “nuevo orden mundial”.