Grazna como un pato, nada como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces ¡seguramente es un pato!

Este refrán debe aplicársele tanto a Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez, candidatas de Morena y del PRI-PAN-PRD, respectivamente, que desde hace meses vienen violando las leyes electorales de México, específicamente por ejecutar actos anticipados de campaña.

Recorren el país, actúan como candidatas, realizan actos electorales como candidatas, andan en campañas como candidatas, gastan dinero como candidatas, porque son candidatas, por más que quieran disfrazar sus actividades proselitistas, o por más que nos quieran engañar o ver como menores de edad, pero tanto una como la otra violan la ley electoral, que afirma (y recién confirmo el INE) que las precampañas electorales deben iniciarse el 20 de noviembre, y en cambio, ellas ya andan con toda desfachatez buscando el voto de los cerca de 98 millones de compatriotas que podrán votar el 2 de junio del 2024.

Disculpen que lo escriba así, tal cual como se tipifican sus actividades en la ley de la materia: Claudia y Xóchitl son delincuentes electorales, por violar su contenido y su espíritu de imparcialidad de la misma.

Si en México se respetara la ley, tanto el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral Federal ya les hubieran advertido, que cuando soliciten su registro como candidatas de sus partidos a la presidencia de la República, se los negaran, por haber violado la ley electoral ambas. En otro país de leyes, hubiera ocurrido lo mismo, pero como aquí le tienen un terror al presidente de la República las autoridades electorales miedosas y medrosas, se hacen que no ven y no oyen, y se limitan hacerles llamados a las candidatas a la presidencia de la República, para que violen la ley, pero nomás poquito.

Allí está la sentencia que el INE, a través de su Comisión de Quejas, el lunes 16 dio a conocer, donde le advirtió a Claudia Sheinbaum suspender actos abiertos a la ciudadanía y circunscribirse a la militancia de Morena en locales cerrados; y a Xóchitl Gálvez cuidar sus expresiones respecto al proceso electoral 2024, dictámenes que tanto una como la otra se los pasarán por el arco del triunfo, dado que la consentida de AMLO ahora llenará los auditorios cerrados, con los acarreados que los gobernadores le lleven, arengándolos para que salgan, cargados con publicidad, a recorrer sus comunidades, sus colonias, sus centros de trabajo, hacer campaña por ella, y lo mismo la candidata del PRI-PAN-PRD. El mundo al revés. A las cosas por su nombre.

Habrá que seguir denunciando ahora ya no solo a las dos candidatas que violan las leyes electorales de México, sino a las mismas autoridades electorales que están para vigilar que este escenario no suceda, sin castigo alguno, inclusive en organismos internacionales, porque Claudia y Xóchitl andan ya en plena campaña, violando las leyes de la materia, y porque las autoridades que deberían de sancionarlas, no lo hacen aplicando lo que dichas leyes precisan para tales actividades ilícitas.

