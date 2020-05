Son tiempos de ayudar, sumar y no restar

Con la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19 han surgido muchas historias. Hay dos caras en esta historia. Por un lado, el de la solidaridad del veracruzano y, por el otro, el de la soberbia gubernamental ante la tempestad que nos azota.

A diario escuchamos la batalla de médicos, enfermeras y demás personal de salud, que tiene que arriesgar todos los días su vida para salvar otras, sin las herramientas necesarias. Las de asilos de ancianos, casas hogar y comedores comunitarios, que están desesperados porque cada día aumentan las peticiones básicas sin poder satisfacerlas. Y por supuesto, están también las muchas historias de hombres y mujeres desesperados porque, por la cuarentena, se han quedado sin empleo, pero también sin apoyos para llevar el pan diario a su mesa.

Son precisamente ellos los que nos han movido a la sociedad veracruzana a ayudar. Es satisfactorio ver cómo los veracruzanos se organizan para tender una mano solidaria. Hay en el puerto de Veracruz, por ejemplo, un grupo de vecinas que ha hecho una cadena de ayuda, turnándose para entregar frijol, arroz o lo que haga falta.

Justo el reconocimiento, también, a las cámaras empresariales, que han sido empáticos no sólo con sus trabajadores, sino con sus ciudades.

Por eso, a lo largo de estas semanas hemos llevado, de manera discreta, ayuda a diversas instituciones que nos lo han solicitado, para intentar hacer frente a la pandemia. En una interesante dinámica social, el Observatorio de la Salud de la Zona Metropolitana Veracruz-Boca del Río, en coordinación con cámaras empresariales, organismos sociales y universidades, lanzó una campaña de apoyo al sector salud para donar insumos y equipamiento para su protección y cuidado. Así, con el llamado de la Coparmex, a que todas las acciones que en unidad se realicen, serán decisivas para disminuir los efectos de la pandemia de Covid-19, hace unos días aportamos a la Cruz Roja Mexicana para que comprara los insumos necesarios y, junto con el Observatorio, los distribuyeran a los hospitales con pacientes de este mal.

Pero sigue haciendo falta mucho: los asilos Cogra, Canitas Felices y muchas otras instituciones que durante años se han dado a la tarea de alimentar a quienes más lo necesitan, hoy su situación es mucho más complicada. Aunque hemos aportado un granito de arena, nos necesitan a todos para seguir adelante.

Por eso me duele la inacción gubernamental. Me duele que aquel que llega a pedir un supuesto apoyo le dicen que tiene que esperar por lo menos dos meses a que salga sorteado, como si las cuentas o el estómago pudieran hacerlo.

Peor aún es que a pesar de estar rebasados por la doble crisis del Covid-19, el gobierno intenta sacar raja electoral. La amenaza a personal del sector salud para no recibir ayuda de quienes militamos en la oposición.

Aun a sabiendas de que no hay cubrebocas ni guantes ni gel suficientes en los hospitales, les tienen prohibido recibir estas donaciones si no militamos en las siglas de Morena. Es como el dicho: Ven la tempestad y no se hincan. Desafortunadamente en este ir y venir, me he topado con una constante. Esa miopía política arriesga vidas, esa cerrazón nos va a costar muy caro a los veracruzanos.

Estos son tiempos de solidaridad, no de jalar agua para el molino. Basta de dividir, de sembrar discordia. Es tiempo de sumar, no de restar. Todos somos veracruzanos. Todos somos mexicanos.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram