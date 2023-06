Soñar lo imposible, titubeos

En ciertas ocasiones pensamos si, ante nuestros problemas colectivos, requerimos tan de buena suerte o además de algunos milagros. En la política, como en todo espacio del acontecer humano, existe la buena suerte y, también, ¿por qué no?; existen los milagros. La distinción entre una y otros es de naturaleza causal y no resultante. La buena suerte sería sacarse la lotería comprando el boleto premiado. El milagro sería sacársela sin siquiera comprar boleto. La consecuencia es la misma, pero el origen es distinto.



Hasta el cierre de esta entrega, los nuevos diputados y senadores de todos los partidos han estado más ocupados en sus disputas políticas. La búsqueda del lucimiento personal y la presentación de asuntos de poca relevancia, en lugar de atender los temas fundamentales que deberían ser el eje de sus agendas legislativas.



No hay en este momento una sola iniciativa importante que haya sido aprobada o siquiera discutida a fondo y con seriedad, a pesar de que se quedaron varios asuntos pendientes del anterior ejercicio.



Sin embargo, ni por equivocación han sido sacados de la "congeladora" que dejaron los anteriores legisladores, iniciativas relevantes como la que propone la eliminación de los fueros; la que crearía una fiscalía autónoma y una para combatir la corrupción, una de temas fiscales de importancia y muchas otras.



En cambio, los nuevos diputados y senadores se han dedicado a presentar temas que podrían considerarse frívolos. Los ejemplos abundan en San Lázaro; decretar el 19 de septiembre como Día de La Unión y Solidaridad Nacionales; fortalecer las acciones tendientes a salvaguardar la salud de quienes acuden a clínicas de cirugías estéticas, y frivolidades por el estilo.



El Senado no se queda atrás en su agenda: punto de acuerdo por el que se solidariza con Japón; debates sobre la situación política del país; un llamado a visibilizar y revalorar las lenguas y culturas originarias. Por supuesto, no son las únicas, y hay algunas con mucha mayor sustancia, pero mientras no se analicen con seriedad, celeridad y se aprueben, estaremos en el mismo ámbito de los corcholatazos.



Puede aducirse que es apenas el comienzo de esta LXIV Legislatura. Sin embargo, en un país con tantas carencias y en un Congreso de la Unión con pendientes de alta importancia, se esperaría que los legisladores de las ocho fracciones parlamentarias del Senado y las ocho de San Lázaro actuaran con mayor agilidad.



Sobre todo porque muchos de ellos son políticos con basta experiencia y, por enésima ocasión, tienen la oportunidad de legislar.



Si bien muchos son nuevos e improvisados, en el Senado más de la mitad ya han pasado por San Lázaro o por la misma Cámara de Senadores, han sido gobernantes e incluso secretarios de Estado.



"Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto" como el que esto escribe la principal virtud del federalismo como sistema de gobierno es que da cabida a la pluralidad y la diversidad. Con la misma vara carroñera que me dieron serán medidos y se configura su historia.



El Papa ya conoce la situación de violencia y de inseguridad en México, y ha hecho un llamado directo para que la iglesia en México se comprometa más en la construcción de la Paz.



Francisco insistió en la importancia de "escuchar a la población, a las familias, sobre todo a los que sufren. Porque hoy también hay madres que buscan y luego aparecen asesinadas". Acero Pérez, quien subrayó que el fenómeno de las desapariciones forzosas fue también un tema del que se trató, junto al de la crisis migratoria que experimenta el país.

La razón es que, "con todo lo que pasó en Juárez, ya no quieren ir a las casas de gobierno y los (centros) religiosos están desbordados" puntualizó Acero. La realidad es que "estamos en una situación de emergencia migratoria en todo el país. Está llegando gente, principalmente de Venezuela y Haití, por oleadas.



El barón de Montesquieu, teórico de la separación de Poderes, escribió: "Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, hasta que encuentra límites. Hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder".