Sospechas de encubrimiento

Va más del asesinato de los niños Eduardo y Jonathan, en Amatlán de los Reyes, presuntamente a manos de la policía estatal, y según el reclamo de sus padres, la Fiscalía General del estado (FGE) sigue sin resolver este caso que, desde el inicio, ha sido una secuencia de falsedades, irregulares e insensibilidad de las autoridades.

De ahí el reclamo de los padres de los menores de 13 y 15 años ultimados a balazos en el supuesto fuego cruzado “en un enfrentamiento con un grupo de la delincuencia organizada” que sólo existió en la mente de los uniformados, pues según los testigos, jamás se presentó esa situación. Según un documento elaborado por los inconformes, “los elementos (de la SSP) acordonaron la zona, modificaron la escena (del crimen), amenazaron a la familia de la casa donde sucedieron los hechos, (…) y ocultaron información” cuando ellos se acercaron para saber qué había sucedido y porqué habían sido baleados los menores. Lo dicen los deudos, pero es una interpretación lógica, de que hay evidencias de una deliberada demora en las investigaciones por parte de la FGE, lo que lleva a la sospecha de un probable encubrimiento de los responsables de estos hechos, y parece confirmarlo el desinterés de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas para reunirse con las familias de los menores, como lo ofrecieron y no lo han cumplido, para darles información del avance de las investigaciones y buscar que se haga justicia. Lo lamentable es que el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutierrez Maldonado, el día de los hechos, subió a sus redes sociales un comentario en el que hizo referencia a los hechos, describiendolos como un enfrentamiento con delincuentes, aunque una semana después el gobernador Cuitlahuac García Jiménez tuvo que reconocer que Eduardo y Jonathan no eran delincuentes, como siempre plantearon sus familiares, pues los dos niños se encontraban en ese lugar lavando una camioneta para ganarse algo de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que debe esclarecer la Fiscalía, y con la información que ya deberían tener en la carpeta de investigación, determinar la probable responsabilidad de quien o quienes apretaron los gatillos que mataron sin motivo a esos adolescentes y quienes alteraron la escena criminal para tratar de eludir la justicia. Sería, en todo caso, un abuso de autoridad que deberá castigarse para evitar que sigan ocurriendo este tipo de excesos contra la población civil; no hacerlo con prontitud y transparencia, sentaría un mal precedente, en deterioro de sus instituciones a las que la población deposita confianza de su seguridad en sus vidas y bienes y en la que procura justicia, que no gozan de cabal salud desde hace mucho tiempo por el mal desempeño de quienes la integran. Eso deberá resolverse en los próximos días, antes de que las familias afectadas tomen las medidas que han anunciado, plantarse permanentemente frente a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del estado para exigir castigo a los policías que provocaron la muerte de los dos niños, e incluso acudir a “la mañanera” para plantear directamente al Presidente de la República, este lamentable caso de encubrimiento y negligencia de las autoridades, lo que resultaría un escándalo innecesario que tendrá un inevitable costo político para el titular del Ejecutivo estatal, que en este momento goza de la simpatía y consideraciones de su jefe político. Veremos que deciden en la FGE.

