Sr. gobernador, ¿usted también mandará al diablo a las instituciones?

Contrario a lo que dicta el libro sagrado de la 4T, no se puede mandar al diablo a las instituciones. La ley es la ley. Por ello, el gobernador de Veracruz está obligado a dar respuesta inmediata a la petición que hemos hecho cientos de veracruzanos para recuperar la paz y la gobernabilidad del estado.



Como lo referí en este mismo espacio, el 26 de septiembre del año pasado hice entrega en la oficina del Gobernador del Estado un escrito con dos demandas muy específicas:



Primero. La creación de un frente de unidad que integre a investigadores, académicos, a todas las expresiones sociales, así como a los actores políticos y económicos del estado.



Segundo. La elaboración conjunta de una agenda de emergencia para atender de manera inmediata los graves problemas en materia de economía, desarrollo social, seguridad, procuración de justicia y derechos humanos.



Propuse de manera respetuosa, que este frente deberá ser encabezado y dirigido por el propio mandatario a fin de que sea su gobierno quien ejecute la agenda que planteen los veracruzanos. Será una agenda ciudadana, no de los políticos ni de cúpulas partidistas como le han hecho pensar.



Sin embargo, la respuesta a esta iniciativa sólo confirmó lo que Veracruz ha vivido en los últimos cuatro años: un gobierno alejado de la gente, indiferente ante la crisis económica y de seguridad, y dedicado al culto de la personalidad del Presidente y de quien aspira a sucederlo.



Es un gobierno sordo y ciego ante la realidad que vive Veracruz.



Por esta razón, este lunes presentaré una demanda de amparo y protección de la justicia federal para que el Gobernador de Veracruz dé respuesta inmediata a nuestra petición, en los términos que lo ordena la Constitución.



Hay miles de veracruzanos que no encuentran respuesta a sus demandas. El gobierno de Veracruz ha violado deliberadamente nuestro derecho de petición, de obtener una respuesta oportuna y el derecho humano a la legalidad. Por ello vamos a recurrir a la justicia federal.



Para ello, me hago acompañar de uno de los abogados más preparados y con mayor prestigio en Veracruz, Tomás Mundo Arriasa, un gran especialista en materia de derechos humanos.



Creemos en las leyes y en las instituciones. Vamos a seguir trabajando por aportar soluciones a los graves problemas del estado.



Porque no queremos más muertos. No queremos más mujeres y niños víctimas de la violencia. No queremos más inocentes en las cárceles y delincuentes en las calles. No queremos más desempleo. No queremos más hospitales sin medicinas mientras millones de vacunas se tiran a las alcantarillas por caducas.



Queremos un Veracruz en paz. Queremos que haya las condiciones que permita a los veracruzanos recuperar las empresas y sus empleos, garantizar la educación y la salud pública. Queremos un Veracruz donde se respete la ley.



Queremos que en este 2023, los veracruzanos podamos recuperar la paz, el bienestar, la armonía y, de manera particular, el estado de derecho.



Nuevamente, hago un llamado respetuoso al Gobernador de Veracruz para que valore, analice y determine la vialidad de las propuestas que hemos presentado y que cumpla con el mandato de la Constitución.



La puntita



Hoy la vida nos regala un año nuevo más. Un año de propósitos y esperanza. Deseo que nuestras familias tengan salud y bienestar. Y que el 2023 sea el mejor año de nuestras vidas. ¡Muchas felicidades!