SSP: negligencia criminal

El pasado 6 de abril compareció en calidad de "testigo" Pedro Manuel Martínez Castillo, delegado de la Fuerza Civil de la cuarta región con sede en Papantla.

Compareció ante el fiscal especializado en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión, Lauro Ramos Olmos, quien requirió al jefe policiaco por el crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, sucedido siete días atrás. Quienes han tenido acceso al expediente se dicen sorprendidos por la negligencia manifestada por el propio Martínez Castillo ante algunas denuncias que la desaparecida periodista le hizo llegar sobre crímenes, abusos y amenazas de grupos delincuenciales que operan en su circunscripción, lo que de hecho terminó costándole la vida a la comunicadora.

El colmo es que el delegado de la Fuerza Civil, quien llegó a Papantla desde octubre de 2019, no pudo identificar siquiera con nombre y apellido a la mayoría de los alcaldes de los 12 municipios de la sierra y costa totonaca que corresponden a la cuarta región de la SSP. Únicamente dijo haber tratado al de Papantla, "del cual no recuerdo el nombre, solo sé que es Romero; Gutiérrez Zamora solo sé que es Wilman; Espinal, que sólo conozco como ‘El Chulo’; Filomeno Mata no recuerdo su nombre, y el de Coyutla creo que se llama Francisco Picazo", declaró.

Sin embargo, al hablar de su relación con la periodista asesinada —a la que conoció en noviembre por intermediación del líder de taxistas de la UTEV llamado "Martín", quien aparecería posteriormente ejecutado—, refirió que en una ocasión Ferral Hernández le informó que en Tecolutla había unas personas a las que les quitaban sus ranchos, y que lo llevó con una de ellas que le mostró la que fue su propiedad, cuyo nombre no pudo recordar. "Nos dijo ese rancho era mío, pero un abogado junto con un notario me lo quitó y nos tienen amenazados, pero es la forma de operar en aquella zona, falsifican papeles con un notario y se quedan con los ranchos", declaró el jefe regional de la Guardia Civil.

Sin embargo, hasta la fecha nadie ha procedido contra los delincuentes ni contra esos notarios públicos que se prestan a legalizar ilícitamente ese tipo de despojos.

Pero el mando policiaco se exhibió aún más cuando el fiscal le inquirió si la periodista le dijo si tenía problemas con alguna persona de su jurisdicción, a lo que Martínez Castillo respondió que "sí, con Basilio Picazo, que tenía problemas políticos y que también la quisieron matar y señalaba a Basilio Picazo, mencionaba que eran asesinos, que eran malos…".

Y cuando le preguntan que "si alguna vez hizo algo por investigar con los que tenía problemas María Elena Ferral", el jefe policiaco respondió que "no", dizque "porque ella me decía que Basilio Picazo la había mandado a ‘tumbar’ y por eso ya no le moví".