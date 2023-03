Striptease en la SSP

En 2013, cuando Salvador Manzur era secretario de Finanzas del estado, su jefe, Javier Duarte, a quien se le sigue considerando el peor gobernador de Veracruz, lo cesó de manera fulminante después de haberse filtrado un video en el que hizo proselitismo político a favor del PRI, y pedía utilizar para esos fines los programas sociales, que, según sus palabras era “oro molido” para coaccionar el voto a favor de los candidatos del tricolor.



Después de todo, en este caso, Duarte tuvo la decencia de actuar contra ese funcionario, aun siendo uno de sus más cercanos amigos. Hoy, en el gobierno del “no somos iguales”, hace unos días se conoció un audio, filtrado seguramente por alguien que sabe que es ilegal lo que ahí se dice, donde se pone al descubierto la red de corrupción electoral en que incurren funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en este caso, Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, quien se reúne con personal de esa dependencia, para darles instrucciones de lo que deben hacer para trabajar en grupos y secciones, desde ahora y hasta el 2024, por los abanderados morenistas, repartiendo el periódico de su partido, casa por casa y en reuniones, convenciendo a sus vecinos y al de la tiendita de la esquina, de que Morena es la mejor opción.



Su instrucción fue de que deben “organizar, consensuar, organizar y comprometer”. Y les advierte: “¿ustedes quieren trabajar?, pues ya”. ¿Qué pasó después de conocerse esa violación a la ley electoral? No solamente no pasó nada, iniciar al menos una investigación, dado de que se trata de un delito grave; o su jefe inmediato, el secretario de Seguridad Pública, capitán de navío (a un grado del almirantazgo), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, hubiese planteado un posicionamiento claro, pues afecta a su dependencia que no tiene por qué involucrarse en asuntos politiqueros; al contrario, el propio mandatario salió en defensa de quien, a todos luces, cometió un delito.



“En su tiempo libre, todos los trabajadores son libres de tener las convicciones partidistas que quieran”, respondió, en la conferencia de prensa del lunes 20 de marzo. “Si en lugar de ir a ver a su familia, deciden hacer actividades de sus convicciones partidistas no podemos restringirlos”, agregó. Y podría tener razón García Jiménez si se tratara de un trabajador cualquiera, pero no lo es.



Rodríguez Landa es el encargado de los recursos de la SSP, el que paga y manda, los trabajadores son subordinados suyos, y, por lo tanto, aunque fuera en su tiempo libre haber realizado esa reunión, cometió un delito electoral al estar coaccionando y lanzarles la amenaza de que sus trabajos dependen de cumplir sus indicaciones. ¿Duarte el peor gobernador? Habría que analizarlo, aunque ya se sabe que sigue en prisión por actos de corrupción, pero habría que determinar si no es corrupción lo que hace el director de la Unidad Administrativa de la SSP, y algunos otros funcionarios, como el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, quien también hace proselitismo político desde esa posición.



E-mail:



opedro2006@gmail.com