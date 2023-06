Sueldos y presupuestos de los aspirantes presidenciales

El término costo de oportunidad el cual es normalmente asociado a la economía donde se hace referencia a lo que dejamos por lo que queremos, es decir, lo que perdemos por renunciar a nuestro estado actual, por lo que queremos obtener en un futuro, aunado a las externalidades que traerá esa decisión. Hoy este termino está más presente que nunca con respecto a los postulantes a candidato a la presidencia de la república, esto, en función de los favoritos del presidente y que actualmente ejercen algún cargo.



Actualmente dentro de los postulantes encontramos a dos secretarios de Estado (Gobernación y Relaciones exteriores), a la jefa de gobierno de la CDMX y un senador, cada uno tendrá que renunciar a sus cargos para entrar en el proceso de selección y en septiembre, saber si serán beneficiados o no. Al tener que renunciar, perderán no solo sus sueldos, sino también los presupuestos que manejan, que no son nada poco.



Empezando con el legislativo, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación del 2023, el poder legislativo tiene un presupuesto asignado de $15 994 Millones de pesos, de los cuales $4728 millones de pesos corresponden a la cámara de senadores y $8572 millones de pesos para la cámara de diputados, el resto corresponde a la auditoria superior de la federación. Siendo el caso de Ricardo Monreal que, si bien no maneja jerárquicamente los recursos del senado, al ser presidente de la junta de coordinación política tiene la comisión mas representativa por lo cual su injerencia en el presupuesto es muy alta, a esto le sumamos su sueldo base para 2023 de $121 727 pesos mensuales.



Para el caso de los secretarios en cuanto a sueldo, al menos en tabulador ambos perciben lo mismo ascendiendo a los $164 960 pesos mensuales, cambiando los presupuestos que ejercen en cada una de sus dependencias, empezando por Adán Augusto López, actual secretario de gobernación, quien maneja toda la política al interior del país y aun no especifica cuando renuncia, actualmente ejerce un presupuesto de $7868 Millones de pesos para este 2023. En cuanto a Marcelo Ebrard, quien maneja toda la política exterior del país y ya anuncio su salida este lunes 12 de junio de su cargo, dicha secretaría maneja un presupuesto de $9 534 millones de pesos para este 2023, teniendo este ultimo un presupuesto superior por $1666 millones de pesos.



Por último, tenemos el caso de la actual jefa de gobierno, que anuncio pedirá licencia, pero aun no especifica cuándo. Para la CDMX de acuerdo con el presupuesto de egresos de la CDMX para el 2023, tiene un monto de $248 415 millones de pesos, siendo por un lado la entidad federativa que mas presupuesto tiene, tanto por ingresos propios, como por transferencias federales, y por otro lado, la aspirante que mayor presupuesto maneja de todos los demás por mucho, aunado a esto la jefa de gobierno tiene un ingreso mensual de $111 178, siendo en contraparte la que tiene el sueldo más bajo de los cuatro.



De llegar a la presidencia alguno de estos cuatro aspirantes, estarán manejando un monto que ronde los $10 billones de pesos, esto, dado que para el 2023, el presupuesto federal es de $8.3 billones de pesos. Cabe señalar que todos los aspirantes tienen salarios por debajo del del presidente, que está en $166 532 pesos mensuales, por lo cual, su salario sí subirá.





