Sufrimiento y tortura sufren niñas víctimas de abuso

Un tema latente en las escuelas secundarias: los abusos sexuales. Estos son ejercidos por los propios compañeros y maestros, mismos que son minimizados por las autoridades educativas, tratan de esconder que no existen las violaciones sexuales, aquí lo más delicado es que las autoridades de la escuela y profesores son cómplices y como dice un adagio popular, “quieren tapar el sol con un dedo”, ya que a ellos no les conviene que sus superiores se enteren de que existen esos problemas o que en realidad no hacen bien su trabajo, y unos a otros se “tapan y se cubren las espaldas” para no ser sancionados; esto se llama complicidad y si la víctima denuncia serán mandados a traer a la Fiscalía.

Siempre se ha sabido que los profesores de todos los niveles se protegen entre ellos, es más, tienen hasta su sindicato que los defiende, lo vemos en las noticias y hoy en redes sociales, cómo niños de preescolar han sido violados sexualmente por algún profesor y sus directivos salen en defensa del agresor o nunca hicieron caso. Cuando el padre de familia se quejó y el castigo más duro que les da la SEP es que lo cambian de escuela o turno, y con eso se les olvida. Vimos el caso de la chica Esmeralda Abigail, de 19 años de edad, de la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, estudiante de telebachillerato, quien sufría constantes violaciones sexuales por su profesor. Acudió con la directora, quien pensó que la ayudaría, y resultó lo contrario, protegió en todo momento al agresor y aparte la criminalizó y revictimizó; Abigail se quitó la vida el pasado 3 de mayo.

Sufrimiento y tortura sufren las chicas abusadas sexualmente, son señaladas, discriminadas, criminalizadas, las culpan a ellas y las revictimizan la propia dirección, los profesores y prefectos, “les tienen marca personal”, es decir, las castigan, les levantan reportes, incluso inventan reportes, donde hacen sentir culpables, realizan actas en contra de la víctima, se unen los profesores por petición de la directora y la supervisora o supervisor escolar para hacer que la niña se vaya de la escuela, y las empiezan a reprobar y les importa un cacahuate el sufrimiento de la víctima, cuando ellos también son culpables de esa violación sexual, ya que fue en el turno, horario y escuela que es trabajo de ellos. Y me pregunto, ¿por qué hacen esto? 1.- Porque no les conviene que sus superiores se enteren. 2.- Arman todo en complicidad para no ser culpables de la falta de responsabilidad que a ellos les corresponde.

Quiero decirle a los profesores, profesoras, directoras, directores, prefectos, que se cultiven, dejen de ser mediocres, ya que ni se preocupan por informarse sobre qué es la perspectiva de género, violación sexual, acoso sexual, etc. El hecho de que una niña le guste un chico y lo exprese a sus compañeros no es un delito, y eso no le da derecho a ese chico a violarla; si la chica es su novia y accede a un beso, no le da derecho a violarla, ¡basta de culpar a una niña! por el simple hecho de haber expresado un gusto, emoción o sentimiento. Nada, absolutamente nada justifica una violación sexual.

Afortunadamente los delitos sexuales son perseguidos como delitos graves y hoy en día existen leyes para las víctimas de abusos sexuales. Niñas, adolescentes, padres de familia, denuncien ante la Fiscalía del Estado cuando su hija sufra abuso sexual, acudan al Instituto Municipal de las Mujeres, ahí les darán asesoría jurídica gratuita o escriban a este correo, que con justo les daré acompañamiento para ir a denunciar. Asimismo, les daré asesoría jurídica gratuita. Padre de familia, si tu hija sufrió abuso sexual debes creerle, ayúdala y denuncia; una víctima nunca es culpable. Recuerda, ¡no es no! Niñas y adolescentes, yo sí les creo.

lexfemme.12@hotmail.com