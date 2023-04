Suicidio en personas LGBTQ+

“…he resistido mucho tiempo, durante muchos años, toda mi vida me esforcé por ser aceptado y darle gusto a todos, nunca fue suficiente, el rechazo vino desde la familia, mi padre nunca me trato igual que a mi hermanos, mi madre solo se concretaba a decirme, no hagas enojar a tú papá, la discriminación y violencia sufrida en la escuela por ser diferente, por ser delicado y afeminado fue sin piedad; que decir del trabajo, todos estaban contra mí, nunca di motivos para ser violentado, solo pedí respeto, nunca me lo dieron, al contrario, la violencia laboral es más evidente y cruel, hablé, expresé, grité pero mis palabras se ahogaron, no tuvieron eco, la ansiedad se apoderó de mí, padezco insomnio, siento una opresión en el pecho todos los días cuando voy a llegar al trabajo, siento desesperanza, no entiendo los cambios de humor, como paso de la tristeza al enojo y pocas veces conozco la alegría…ya no puedo más, de nada sirve esforzarse en una sociedad que no respeta, que descalifica, que discrimina, que violenta…tengo miedo pero sé que la muerte me liberará de él….”



Últimas palabras escritas de Francisco, joven de 25 años quien se quitó la vida con una sobredosis de clonazepam, lo encontraron sus padres en su recamara sin vida, entre el llanto expresaron: no entendemos que fue lo que pasó, le dimos todo, tenía trabajo, todo estaba bien.



“No puedo aceptar tu homosexualidad porque no te veo feliz”, expresión de la madre comentan las amistades cuando le visitaban. “Paco” les insistía a sus padres que lo aceptaran como era, se quitó la vida repentinamente y ellos nunca le dijeron que lo aceptaban.



El suicidio es un problema de salud pública mundial y en nuestro país. Hay un aumento significativo del reporte de casos; en México en 2021 se observaron 8,447 suicidios consumados, 1,224 más que en 2019 (INEGI, 2021), significando una tasa de 6.5 por cada 100 mil habitantes.



En 2021, las estadísticas de mortalidad reportaron que del total de fallecimientos en el país (1 093 210), 8 351 fueron por lesiones autoinfligidas (suicidio), la cual, es la cuarta causa de muerte entre la población de 15 a 29 años. De los decesos por esta causa, destaca que los hombres en ese rango de edad tienen una tasa de 10.9 suicidios por cada 100 mil (6 785). La tasa para las mujeres es menor: 2.4 por cada 100 mil (1 552).



Las personas LGBTQ+ que son rechazadas en los ámbitos familiar, escolar, social y laboral, son 8.4 % más susceptibles al suicidio, el 5.9 % son propensas a la depresión, 3.4 % a consumir sustancias no permitidas, tabaco y alcohol. El aislamiento socioemocional que enfrenta este sector de la población provoca soledad y falta de confianza para comunicar su sentir.



Es importante resaltar que los actos o conductas homofóbicas no son espontáneas, son actos construidos históricamente, aprendidos desde la infancia y repetidos en el afán de mantener ese orden en la heteronorma social. La evolución de la sociedad obliga a la transformación de la educación para eliminar la homofobia transgresora de fondo generando políticas públicas permanentes para prevenir este tipo de problemática.



Maestro. Activista