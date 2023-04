Súper bailongo

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, personalmente se está encargando de promover el “Salsa Fest 2023”, que se llevará a cabo en la primera semana de junio próximo en el municipio de Boca del Río, evento que por la calidad de los artistas de talla mundial que participarán, es considerado desde ya, como la festividad salsera más importante de los últimos años.



Para este magno evento salsero se invertirán 20 millones de pesos, pero oigan ustedes amables lectoras y lectores, se espera que con esa inversión gubernamental se capten 400 millones de pesos, además de ocupación hotelera al cien por ciento en la región. Negocio redondo.



Para la seguridad de los miles de asistentes a este tan importante evento salsero, se destinarán 80 efectivos y 50 cadetes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ocho patrullas, 16 motocicletas, un helicóptero y dos torres de vigilancia del C5.



LA TERCERA RAÍZ… Hace unos días también, el secretario general de gobierno en Veracruz, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, presentó ante unas 15 mil personas congregadas en el histórico municipio de Yanga, su cuarto libro titulado La Negritud en Veracruz, de Coyolillo al Sotavento, del cual ustedes amables lectoras y lectores sabrán por los varios anuncios espectaculares colocados estratégicamente en varias ciudades de la entidad veracruzana.



“Quise hacer este libro para seguir un beneficio social, que las utilidades económicas de su compra (venta), sean destinadas para apoyar a nuestros pueblos originarios, así como al Consejo Afro de Veracruz”, expresó Cisneros Burgos en Yanga donde para tan importante evento se montó un símil del festival de los verdaderos afrodescendientes de “Coyoliyo”.



Por cierto, a instancias también de la Secretaría de Gobierno, a partir de mayo se celebrarán Foros de Consulta de los derechos de los pueblos afroveracruzanos, en 12 sedes regionales.



PELOTERO A LA BOLA… Por cierto, hace unos días también, José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y (nada de) Planeación (Sefiplan), publicó una fotografía en su página personal de Facebook, en la que aparecen los integrantes del llamado Dream Team o funcionarios consentidos de la actual administración estatal, todos ellos en el estadio de beisbol “Beto” Ávila, celebrando el 120 aniversario del “Ave Roja”, como se le llama a esta mítica novena.



En breve, Lima Franco seguramente publicará no una, sino varias fotografías en su espacio de Facebook, si es que en esta administración estatal concluye la restauración del estadio de futbol Luis “El Pirata” Fuente, donde el gobierno estatal invierte 404 millones de pesos.



El gran dilema que el mismo titular de la Sefiplan ha manifestado en este caso, es que no saben qué nombre llevará el equipo de fútbol que juegue en la cancha del “Pirata” Fuente, pues al no poder utilizar el de “Tiburones Rojos”, están pensando en llamarlo “Mantarrayas” o “Bucaneros”.



