¿Te identificas con Xóchitl?

Este 12 de noviembre, la Ingeniera Xóchitl Gálvez, rindió su informe como senadora de la república y tuvo un encuentro con muchos ciudadanos. Su evento tuvo una amplia cobertura mediática por su fuerte trabajo legislativo y porque además es la coordinadora del Frente Amplio por México. El discurso que pronunció en la explanada del monumento a la Revolución Mexicana nos explica en muy buena medida sus ideales personales, familiares y políticos.

¿Cuánto nos podemos identificar con una persona que tenía como sueño bañarse “en una regadera de esas que (conoció) por primera vez cuando tenía 10 años”? o con una niña “que vendía gelatinas y tamales para ayudar al sostén de su familia” o con esa “joven estudiante que se abrió paso gracias a la educación y la perseverancia”.

Xóchitl Gálvez es un ejemplo de una mujer de origen indígena y humilde que, con esfuerzo, disciplina y trabajo, alcanzó sus sueños. Sin tener nada, llegó a ser empresaria, funcionaria y representante popular gracias a que tuvo valor y carácter. Nunca cedió ni se ha dado por vencida pese a los múltiples obstáculos que se le han presentado.

¿Nos podemos identificar con alguien que viene del “México profundo”, donde deben esforzarse “el doble para tener comida en la mesa”? ¿Con una persona que propone rendir cuentas y no echarles la culpa a otros? ¿Qué no está en contra de los programas sociales y que además quiere que los más pobres tangan acceso las medicinas necesarias en los hospitales públicos?

¿Es posible identificarse con Xóchitl por que presentó “una iniciativa, que ya es una realidad para que todas las trabajadoras del hogar tengan seguridad social”? porque conoce esas necesidades ya que su tía, “El día que dejó de trabajar salió con una mano por delante y otra por atrás, sin nada más. No tenía un techo, no tenía una pensión, no tenía servicio médico, ni siquiera tenía ahorros”.

¿Es posible identificarse con la ingeniera que quiere que todos los trabajadores tengan los derechos laborales y en especial los jóvenes que trabajan en plataformas digitales para que haya un Programa Nacional de Vivienda? O ¿Identificarse con alguien que ve las necesidades de los indígenas y quiere solucionarlos y no los ve a como simples electores?

Alguien que ha padecido en carne propia la pobreza es capaz de entender mejor lo que Xóchitl Gálvez expresó en su informe como senadora y entender las iniciativas que ha presentado. Sostener las ayudas a los adultos mayores y las becas deben ir acompañados de programas que salven a los niños y jóvenes mexicanos de las garras del crimen, la corrupción y la pereza.

No basta con regalar dinero es necesario que haya seguridad, que la ley se aplique y que la educación sea de calidad y para todos. Una persona como Xóchitl entiende mucho mejor que la mayoría de nosotros lo que es necesario para alcanzar sueños y construir a partir de un verdadero combate a la corrupción y evitar el despilfarro en obras inútiles.

Porque ella sabe que es posible, citó a Manuel Cloutier: “Mi lucha no es para que tú creas en mí, no es para que tú creas en mis sueños, sino par que tú creas en ti y creas en tus sueños”.

X @basiliodelavega\u0009\u0009\u000913 de nov de 2023