En México, en los años 70, empezaron los tendederos para manifestar alguna problemática femenina; la precursora fue la artista Mónica Mayer. Posteriormente, hace aproximadamente unos tres años, las universidades retomaron estos tendederos contra el acoso y hostigamiento sexual, para visibilizar algún tipo de violencia de género o desigualdad, convirtiéndose en una herramienta de acción para alzar la voz en las universidades, preparatorias y secundarias. Es importante que se tomen de manera oficial y se investiguen estas denuncias públicas.

Se reconoce que las jóvenes han dado un gran paso con los tendederos. Las activistas, feministas y colectivos ayudan a visibilizar esta problemática, es importante que las autoridades educativas entiendan que no es fácil ventilar estos temas para las alumnas y los tendederos contra el acoso sexual ayudan a identificar dónde están ocurriendo situaciones de acoso sexual y que deben dar acompañamiento a las estudiantes para castigar a los acosadores, así como realizar un banco de datos de los agresores.

Los tendederos son expresiones de denuncia ante el acoso y hostigamiento sexual, las y los estudiantes de las Universidad Veracruzana son una prueba fehaciente de un grito de auxilio donde les piden a las autoridades su apoyo, intervención y protección. Existe presión estudiantil, la comunidad universitaria exige justicia. ¡Basta a los acosos sexuales y hostigamientos! Mientras vemos a las autoridades de la universidad criminalizar, revictimizar, acusar a las víctimas de mentirosas, al mismo tiempo ridiculizando y menospreciando ese grito de ayuda que las y los estudiantes piden, el cual es su derecho.

Solo en palabras se queda “ese apoyo”, es un secreto a voces que la propia universidad encubre dicho acoso sexual de los profesores hacia las alumnas, existen “pactos patriarcales” donde favorecen a los agresores; hay que recordar que son compañeros, colegas y la balanza se inclina a favor de ellos.

Cuando las alumnas se quejan tienen que pasar por protocolos malhechos donde pasan por la revictimización y señalamientos de las autoridades universitarias, direcciones de preparatorias y secundarias, siempre poniendo en duda la queja de las alumnas, aún sigue predominando el machismo rancio que fortalece el patriarcado. Para empezar eliminar el acoso sexual en las escuelas, es importante enseñarles a nuestros hijos, hijas, que deben hablarlo y expresar la incomodidad que les provoca el vocabulario y miradas lascivas, conducta y actitud del agresor, asimismo deben sentirse apoyadas desde el hogar y no permitir desde un inicio cualquier agresión, verbal o física, tocamientos o insinuaciones sexuales de algún compañero si ellas no lo desean; lo mismo con los académicos.

Creerles de primera instancia en el hogar y en la universidad y escuelas; no recriminar, no revictimizar a las víctimas; los rectores, rectoras, directoras y directores dejen su sistema de apoyo a sus compañeros acosadores y abusivos, reconocer que existen y principalmente, dejen su zona confort al decir “no oigo, no escucho, no veo, no existe”.

El acoso sexual son insinuaciones sexuales no deseadas, ya sean físicas, psicológicas o por coacción y amenazas, de naturaleza sexual, también engloba comentarios lascivos, discusiones de superioridad de sexo, bromas sexuales. La CEDAW identifica el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como forma específica de violencia contra las mujeres. ¿Qué es la violencia contra las mujeres?, toda acción o conducta basada en el sexo femenino que pueda o tenga como resultado daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, hasta la muerte.

Es importante que identifiques qué es y cuándo se da el acoso y hostigamiento sexual.

¿Qué es el acoso sexual? El Artículo 190 del Código Penal de Veracruz a la letra dice: comete delito de acoso sexual quien con fines lascivos acose reiteradamente a una persona de cualquier sexo, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión.

¿Qué es el hostigamiento sexual? El Artículo 190 Bis. del Código Penal de Veracruz a la letra dice: comete delito de hostigamiento sexual que con fines lascivos asedie a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, religiosas o cualquier otra que implique subordinación a la víctima, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión.

Lexfemme.12@hotmail.com