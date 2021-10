Tlaquepaque y Veracruz

Si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplica en el puerto de Veracruz el mismo criterio que en Tlaquepaque, Jalisco, para declarar nula la elección municipal por la intromisión del excardenal Juan Sandoval Íniguez...

Esto por su llamado a no votar por Morena bajo el argumento de que “si ganan los que están en el poder se viene la dictadura (…), vamos a quedar muy pobres, como está Venezuela (…y) Cuba”, en un mensaje difundido en video, las pruebas que se presentaron de la intervención del edil panista Fernando Yunes Márquez, a favor de su cuñada, Patricia Lobeira, candidata ganadora a dicha Alcaldía, tendría igual consistencia para echar abajo la citada elección. Según el audio que se difundió durante la veda electoral y que se conoció públicamente hace apenas unos días, y por lo cual ya se presentaron denuncias por delitos electorales ante la Fiscalía General del estado, el OPLE y el Tribunal Electoral de Veracruz, es otro recurso de los morenistas para que se repita ese proceso electivo. El hijo del ex gobernador Yunes habría operado con sus directores, jefes de área y personal de confianza para impedir al candidato de Morena, Ricardo Exsome Zapata, llegar a ese cargo. “Me siento tranquilo porque sé que estamos en las mejores manos (…); tenemos a un gran equipo de generales, coordinadores, gente en cada colonia, en cada fraccionamiento, en cada calle del puerto de Veracruz, que mañana va a salir a trabajar por sus familias (…), porque nosotros somos un gran equipo, va salir a trabajar porque queremos que nuestra ciudad no caiga en las manos de quienes quieren destruir a Veracruz y a todo México”, se le escucha decir en parte de la grabación. ¿Sirve esa prueba? Quienes conocen del tema señalan que debería servir a los magistrados, aunque habría que esperar. De confirmarse la nulidad en días más, podría significar un nuevo golpe al “yunismo” para mantener su poder en el puerto, y colocar al alcalde Fernando Yunes en otro presumible delito cometido, que se sumaría al de falsificación de documentos cuya investigación integra la FGE por haberle otorgado un acta de residencia a su hermano Miguel Ángel para poder ser abanderado del PAN a la presidencia municipal, razón por la que el Tribunal Electoral lo declaró inelegible, retirándose la candidatura. Esto implicaría el golpe más devastador para ese grupo político, asediado por la 4T, que incluye el desempolvamiento de la carpeta de investigación por actos de corrupción contra el jefe de ese clan, Miguel ängel Yunes Linares, presuntamente cometidos durante el tiempo que desempeñó el cargo de director general del ISSSTE en el gobierno de Felipe Calderón, e incluso, las ganas de fastidiar con la Torre Centro para impedir que se termine de construir de acuerdo a su diseño original de 22 pisos, para “rebanarla”, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese cerco a esta familia que en los últimos años convirtió a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río en el principal bastión de su poder político, podría estar cerrándose, y peor aún, despojándola hasta de la libertad de la que aún gozan, a pesar de mantenerse resguardados en algún lugar del estado, país o en el extranjero.

