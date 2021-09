Toda mi experiencia al servicio de los veracruzanos

Terminó mi gestión como diputada federal. Tres años en los que puse toda mi experiencia de más de 16 años a favor de las familias de Veracruz y de México; tres años de intenso trabajo; tres años de sumar en beneficio del país y de oponerme a todo lo que era dañino para la gente.

Me voy con la frente muy en alto sabiendo que di lo mejor de mí, que contribuí a hacer de este un mejor México para quienes estamos aquí y ahora, para las generaciones que vienen ya empujando detrás de nosotros.

Por citarles unos cuantos ejemplos de los que en este mismo espacio ya les había platicado, como legisladora federal propuse y se aprobó el que la Federación y los estados otorguen presupuesto a las alertas de violencia de género, para que los municipios tengan el recurso para aplicar todas las medidas integrales.

También insistí en que el delito de feminicidio sea homologado a nivel nacional, para evitar discrepancias.

Mi aportación fue también un paquete de reformas que atiendan a la niñez que ha quedado desprotegida, mediante la creación de un Registro Nacional de Menores de Edad en Situación de Orfandad por Feminicidios, además de otra iniciativa que reforma el artículo cuarto constitucional para garantizar el derecho a la primera infancia.

Pugné para que exista una ley antiacoso callejero y campañas de concientización de la violencia de género.

Lo complementé con una iniciativa que garantice la paridad en cuerpos policiacos.

Parte de mi trabajo legislativo fue una iniciativa para que la Federación, estados y municipios doten de programas, para más de tres millones de jefas de familia, focalizados, integrales, con reglas de operación, con evaluación y seguimiento que le ofrezcan no solo un apoyo, sino también programas de educación y alimentación para sus hijos, prevención en salud y capacitación.

Ahí se les queda de tarea a los nuevos diputados federales el cerrar esta gran brecha de desigualdad que aún existe entre mexicanas y mexicanos y muchas otras iniciativas que presenté, pero que al ser oposición, Morena no les dio la importancia que merecían por las familias de México.

Aún con todo, sin duda, una de mis mayores satisfacciones fue el lograr que se les otorgue seguridad social a las y los trabajadores del hogar y a sus familias, una demanda histórica hoy cumplida.

Y el trabajo de gestión no lo puedo dejar de lado pues ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenté cada uno de los cobros desmedidos de hasta 8 mil por ciento en el servicio de luz que muchas familias veracruzanas me hicieron llegar y que en un buen porcentaje de casos se logró corregir, además de llevar pruebas a Covid-19 a un bajo costo al inicio de la pandemia. Nunca me tembló la voz para defender lo que era justo para el país.

Me voy también con el orgullo de haber sido vicecoordinadora de la bancada del Grupo Parlamentario del PRI, al lado de un gran maestro y un gran amigo: René Juárez Cisneros, y de haber sido reconocida como una de las legisladoras con mayor trabajo de los 500 integrantes que éramos.

En unas semanas más les estaré sirviendo, de nueva cuenta, desde el Congreso local.

Ustedes me conocen y saben que soy una mujer de resultados, que no me achico ante los desafíos; por el contrario. Siempre atenta a lo que urge a Veracruz y a su gente, como lo estoy ahora con la remediación tras el paso del huracán “Grace” y el retorno seguro a clases presenciales para más de 2 millones de niños y jóvenes de nuestro estado.

Estoy lista para lo que viene, siempre trabajando con ustedes y para ustedes.

