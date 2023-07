Todo cambio implica un proceso

El ejemplo expande, los héroes y los anti héroes son como una tira cómica de nuestra propia realidad, y sin embargo la tendencia no es auto crítica, ni tampoco reflexiva, ello equivale a sujetarnos ante lo indeseable, a rechazar lo inconveniente, y a soportar cosas indescriptibles. Hoy la juventud vive, no sé si más despierta o más destructiva consigo misma; he visto gente de más de 50 años, haciendo la voluntad coercitiva, impuesta por sus madres, padres, hijos, y hasta vecinos manipuladores; gente que se sacrifica en vano en muchos casos, pero se habla de abusos, de derechos humanos, de libertades, de igualdades, metaforizando con ejemplos destructivos que el sufrimiento es bueno y constructivo, se me hace algo estúpido el así creerlo. Las propias iglesias sólo hacen una diferencia con base a la dedicación y determinación de sus guías, nótese que no hablo de líderes. En Rusia la iglesia ortodoxa apoya a las políticas del Kremlin, en EE.UU. los mormones, y muchas sectas más apoyan las políticas de Washington, en sí creo que toda organización humana en su trasfondo hace política, mucha política, aun encubriéndola en nombre de sus benévolas ideas, aún si se trata de apretar las conciencias de multitudes al causarles miedo con el fuego eterno, o algunas otras cuestiones. Cambiar es una palabra trillada, manoseada hasta el cansancio, aburrida cuando no se le entiende, y si en el pro[1]ceso de dirigir todo tipo de modificación, nos encontramos con oportunistas charlatanes, es bajo la propia responsabilidad de quienes los sigan. El gobierno de la República emanado de una izquierda inclusiva se ha convertido en un faro de luz para muchos, sin embargo el motor de sus cambios y energías provienen de un hombre excepcional, de un animal político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, figura mediática y esencial para el sostenimiento político de algunos otros convertidos a políticos por arte y milagro de las gelatinas que cuajan sin refrigerar. Hay quienes le fallan al presidente, pero que hablan de cambios, de procesos del mismo, pero están en su derecho de expresar sus diferencias. Nación, república, patria, democracia, nacionalismo, dogmatismo, idiosincrasia, polémica, crítica, debate, resoluciones, acuerdos, consensos, huelgas, derecho, justicia, beneficio, atropello, y más conceptos o palabras forman parte de una transformación que se da en el tiempo y espacio requerido para obtener otros resultados inversos a las injusticias. Todo demócrata verdadero es un agente del cambio, pero hay quienes son ejemplo del poder sin final, caso concreto es Vladimir Putin y sus extravagantes querellas de amor por su patria, no sin contar que antes de él gobernaron déspotas del tamaño de José Stalin, que por su crueldad en el poder se le puede considerar mucho peor que a Adolfo Hitler. Cambio sin esfuerzo, sin conflictos, y sin guerras son inexistentes en la historia humana, pues la guerra es la continuidad de la propia política en aras de imponer o defender un orden establecido, y por consiguiente el cambiar. Ni bien, ni mal, todo cambio empieza con uno mismo y se redirige a la familia, a la sociedad, y al gobierno como depositario interino de la voluntad popular.