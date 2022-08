TORRE PEMEX, EN EL OLVIDO

Nos hacen llegar la observación del abandono en el que se encuentra la emblemática Torre de Pemex de Veracruz con escaleras sin barandal, cornisas desprendidas, falta de pintura y mantenimiento en general.

Sin embargo, nos dicen que la falta de servicio de elevadores es lo que más inconforme mantiene al personal del lugar, pues tienen que subir por las escaleras hasta ocho pisos. Además hay personal que se ve obligado a subir cosas pesadas.

De acuerdo con trabajadores del lugar, desde hace tres semanas se descompusieron los elevadores y ya fue reportada por el representante sindical ante las autoridades correspondientes, sin embargo, es la fecha que no los reparan.

Cabe recordar que el inmueble sirvió como sede del antiguo Banco de México; después como instalaciones de Pemex y hasta hace poco tiempo fue considerado para albergar las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que finalmente se estableció en Xalapa.

HACEN LEÑA DEL ÁRBOL CAÍDO

Nos señalan que curiosamente no fueron los miembros del partido Morena los que más festejaron la captura por parte de fuerzas federales del ex fiscal de Justicia de Veracruz, Jorge “N”. O al menos no lo hicieron visible a través de sus redes sociales tal y como sí sucedió con varios priistas que se expresaron con júbilo por la caída del hoy indiciado.

Para muestras están los tuits de los exgobernadores Javier “N” y Flavino Ríos Alvarado, así como del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quienes habían pisado la cárcel por culpa del exfuncionario propuesto en su momento por el ejecutivo en turno Miguel Ángel Yunes Linares.

Pero la lista de los “lastimados” por el extitular de la FGE no termina ahí, porque ha trascendido que hay otros más que están dispuestos a declarar para seguir “hundiendo” al abogado hoy recluido en la prisión de máxima seguridad de Almoloya.

Uno de ellos es el ex director de la CAEV en tiempos del duartismo, un personaje de nombre Francisco Valencia García, que también fue aprehendido en los tiempos de Jorge “N” por diversos delitos, entre ellos el de peculado.

Ahora cuentan que el experredista mandó un mensaje con un intermediario diciendo que está dispuesto a colaborar en contra del exfiscal para engrosar las otras carpetas de investigación que están en proceso.

PIDEN A GRITOS CAMBIO EN DELEGACIÓN DE LA SEV

Hasta nuestra Redacción nos llega la queja de que integrantes del magisterio piden a gritos cambios en la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz en la zona Veracruz debido a que la titular Diana Santiago Huesca está más pendiente de la cuestión electoral dentro de su partido que por atender las condiciones de escuelas y el actual regreso escolar.

Los profesores mencionan que en muchas ocasiones han tratado de dialogar con la ex andidata a diputada federal, pero nunca está en oficina; siempre está atendiendo otros asuntos, pero ninguno relacionado con el cargo que desempeña en esta institución.

Y es que para nadie son una novedad las condiciones de los centros educativos, luego de una pandemia, luego de desastres climáticos y la falta de presupuesto, por lo que hay muchas solicitudes de parte de directivos y ninguna ha sido resuelta todavía. Nos comentan que la señora está más preocupada en la cuestión electoral, pues el pasado fin de semana algunas voces aseguran que se le vio en una dinámica de participación para imponer a su ex compañera de fórmula a la diputación federal que no ganó, una joven empresaria de Veracruz, para llegar a delegada y tener participación dentro del Comité Estatal.