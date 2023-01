Torruco y el Oro

Hace algunos días el diputado federal Miguel Torruco Garza publicó en sus redes sociales un video con el título “el 99% del oro de México está en el extranjero” esto con la intención de presentar al pleno una iniciativa, y siendo el video la contextualización o justificación del porqué de la propuesta.

Básicamente el video hacia mención de que el 99% del oro de México se encuentra en el extranjero, específicamente en Inglaterra, en su banco, lo que el diputado Torruco no especifica en su titulo es que el hecho de que el oro se encuentre en el Banco de Inglaterra es porque son las reservas internacionales, las cuales son las encargadas de dar certeza macroeconómica.

El diputado comentó que en 2011 Banxico compro más de 100 toneladas de oro por un monto superior a los 4.5 MMDD, para así poder sumar más de 120 Toneladas como reserva mexicana. Contextualizando que países como Argentina tiene 55 toneladas, Bolivia 42 toneladas, Perú casi 35, etc. México es el segundo país con más oro en América latina, solo después de Venezuela.

El diputado remarca cuatro aspectos curiosos, el primero es que al comprarlo no se checó existiera físicamente esa cantidad de oro, siendo este hecho remarcado por la ASF, el segundo es el pago anual que se devenga por su resguardo, el cual asciende a un monto aproximado de 160 mil dólares, el tercero, nos dice que países como Rusia, China, India, están comprando oro lo que hace suponer que algo se mueve en la economía, el cuarto obedece a que países como Alemania y Francia están llevando el oro de Inglaterra a sus países, y que si esas potencias lo hacían porque nosotros no hacerlo,.

Remató comentando que, si no se posee físicamente, técnicamente no se tiene el oro, salvo un papel que dice que lo tenemos, además de mencionar que quien controle el oro, controla la economía. Cayendo en proponer traer al menos el 50% del total a México.

Si bien funciona a manera de discurso, funciona muy poco a manera teórica, y no funciona nada en la práctica, ya que la intención es ser nacionalista (como lo dice el diputado), pretender generar arraigo y, fortaleza económica, Ahora, de manera teórica, tiene un fundamento muy pequeño, dado que el hecho de no ver el oro o tenerlo físicamente, no implica que no exista, decir eso es tan absurdo como decir que el dinero que tenemos en el banco no existe porque no lo vemos, el tener un documento oficial por parte del banco de Inglaterra, es la garantía de que existe y da la certeza macroeconómica para la fortaleza monetaria.

Los movimientos de compra venta y retiro del oro obedece a diversas circunstancias geopolíticas en las que México no tiene nada que ver, y menos le conviene meterse, solo basta ver qué Rusia, China, India, son las naciones que están haciendo compras récord. Por otro lado, que Francia y Alemania lleven el oro de Inglaterra a sus naciones de igual forma obedece a factores políticos y no económicos, ya que la relación entre estos tres países se ha ido complicando en los últimos años.

Por último, en la práctica resulta contraproducente, ya que al hacer el movimiento de traer parte del oro al país, tiene aspectos negativos, el primero es el mensaje de incertidumbre que mandas al exterior, y tomando en consideración que el peso no tiene la misma fortaleza que el euro, ni México genera la misma certeza de inversión que Francia y Alemania, hacer ese movimiento afectaría sustancialmente, de igual manera seria costoso y riesgoso tener el oro en el país, ya que habría que aprender el protocolo de resguardo y de movilidad en circunstancias de compraventa, siendo de esta forma mayor el costo, al beneficio.

El oro representa solo el 3% del monto total de las reservas internacionales, por lo cual, no representaría ningún avance o tendría algún aspecto positivo la generación de esta propuesta.





@EdgarSandovalP