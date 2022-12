Trabajadoras del hogar ya tienen derechos

Hay una definición más acotada que proporciona el Concejo Nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED) que dice que el trabajo del hogar, se define como el conjunto de actividades renumeras que se realizan dentro de un hogar para proporcionar y proveer bienestar a los miembros de la familia, ya que por poco sueldo o mucho, pero reciben un pago y ahí es donde se encuadra la relación laboral, patrón, empleado.

De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) en México 2.45 millones de trabajadores domésticos, quienes representan el 4.6% de población ocupada, las mujeres ocupan 88% de los puestos de trabajo en este sector, sobresalen las ocupaciones domesticas que son realizadas por mujeres.

Se trata de más de dos millones de personas que de acuerdo al informe legislar sin discriminación sufren varias violaciones a sus derechos laborales y sociales pero sobre todo en sus derechos elementales, como maltrato y a la humillación además tienen grandes jornadas de trabajo, no gozan de prestaciones laborales, las principales, como son el de la salud, aguinaldo, horas extras, vacaciones, y de acuerdo a La Ley Federal del Trabajo, Articulo 20. Fracción Primera, Hoy se trata de una labor invisible sin reconocimiento social, son desvaloradas y ocultas, el trabajo de la casa desafortunadamente, ni siquiera, se considera trabajo, más bien una obligación natural de la mujer señala (CONAPRED).

El 23 de abril del 2019, por unanimidad aprueban reforma la ley federal del trabajo y seguro social que otorga derechos laborales a trabajadoras del hogar, cuyo objetivo es regular el trabajo doméstico y garantizar los derechos de las trabajadoras. ¡Ni esclavas, ni sirvientas! Solo trabajadoras del hogar.

Con ello se reforma el Artículo 331. De la ley federal del trabajo la letra dice: Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades:

I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades.

II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus actividades.

III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas.

Todos somos iguales ante la ley artículo 4 Constitución Federal, nadie debe de humillarte y menos tocar tu dignidad que es un valor y un derecho de las persona mismo es innato, inviolable, intangible de cada persona así lo ordena la Declaración universal de los derechos humanos.

Correo lexfemme.12@hotmail.com