Trabajo y más trabajo para no perder a México

El pasado lunes inició un nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados; no se trata de un periodo más de trabajo, sino uno fundamental para darle fondo y forma a un México que está de luto y con los bolsillos vacíos.

Haciendo un balance de avances y pendientes legislativos ya en este tercer año en funciones, puedo decir con certeza que quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI hemos sido una oposición responsable, comprometidos con las causas sociales, en resolver los problemas que apremian a las familias de México.

Tras haber celebrado nuestra reunión plenaria, las y los diputados federales priistas delineamos nuestra agenda legislativa, en la que la prioridad es tener un México sano y con desarrollo económico. Para eso nos basamos en 10 puntos: la salud de los mexicanos, la reactivación económica, para lo que presentaremos un amplio paquete de iniciativas para garantizar, entre otras cosas, un ingreso básico alimentario y un seguro de desempleo para quienes fueron despedidos. Vamos a trabajar en la educación, para que el confinamiento no nos haga perder a una generación.

Seguiremos atentos a la seguridad pública; a los apoyos al campo, al impulso al turismo; no quitaremos el dedo del renglón para combatir la violencia doméstica; mantendremos la defensa de las instituciones; buscaremos enmendar y fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente.

En lo personal, a lo largo de este tiempo me he concentrado en atender la problemática que aqueja a niñas, jóvenes y mujeres y, aunque me siento satisfecha con el trabajo realizado, sé que esto no es suficiente, sobre todo ahora que la violencia doméstica se ha recrudecido por el confinamiento, por lo que seguiré por esa ruta.

Les anuncio que trabajaré también en reformas e iniciativas enfocadas a la niñez: por los que ya tienen casi un año sin poder acudir a la escuela, por los que se han quedado huérfanos por el Covid o por los feminicidios.

Y, por supuesto, no voy a dejar el trabajo de gestión de lado, pues en estos tiempos más que parte de nuestro trabajo como representantes populares, es una obligación ante estos tiempos inéditos, convulsos. Como lo explicó nuestro líder de bancada, René Juárez Cisneros, niños y jóvenes deben tener una educación de calidad con acceso a las tecnologías y a la conectividad, y contar con apoyo pedagógico para que aprendan a distancia.

Las y los diputados tenemos una obligación –al menos en la oposición así lo vemos-, para impedir perder a una generación con todos los riesgos que esto conlleva. La alianza que se ha conformado va más allá de una alianza de partidos, es una alianza por defender los intereses de las familias, del país. Con una Cámara de Diputados equilibrada podremos recomponer el camino, atender lo verdaderamente urgente e importante para México y las familias. Son nuevos tiempos, aunque no mejores, pero de eso nos vamos a encargar entre todos.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram