Tradición impone

Pues resulta que el Carnaval para comerciantes recién celebrado en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río fue un rotundo fracaso.

Esta tradicional celebración veracruzana de la que existen antecedentes desde el siglo XIX, este año se llevó a cabo del uno al cinco de julio, obligados por las restricciones y consecuencias de la pandemia del Coronavirus y por la demanda de los comerciantes que luego de dos años sin Carnaval, sugirieron cambio de fecha para resarcir sus pérdidas.

Desde hace muchos años los carnavales de Veracruz se realizan durante los nueve días anteriores al Miércoles de Ceniza, puesto que esta fiesta pagana – celebrada por gente de todas las religiones- es previa a la Semana Santa.

En este 2022 el Carnaval de Veracruz debió celebrarse en febrero, tomando en cuenta que la Semana Santa se celebró en abril, sin embargo, se pospuso para la primera semana de julio cuando no hay “nortes” y el sol es abrumador, fórmula que los comerciantes y autoridades municipales creyeron sería la correcta, tanto que, desde antes de la festividad, ya hablaban de abandonar la tradición y dejar para el séptimo mes del año las Fiestas Carnestolendas.

Pero oh sorpresa, la versión 2022 del Carnaval de Veracruz no tuvo asistentes, no hubo gente en los desfiles, pero si miles de Likes, o “me gusta”, incluso de los mismos habitantes de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río que desde casita presenciaron los eventos carnestolendos. Ups.

Muchos, por cierto, no descansaron ni lunes ni martes de carnaval porque ya les habían concedido el asueto meses atrás, conforme a lo programado, como fue el caso de la Universidad Veracruzana, en tanto que el aspirante morenista a senador Zenyazen Roberto Escobar García si les concedió de última hora el asueto.

Fue tal la falta de asistentes a los desfiles del Carnaval Veracruz 2022, que los vendedores de gradas se sublevaron el lunes para que les dejaran cobrar a los pocos asistentes que llegaron y así recuperar algo de lo que no pudieron agenciarse el domingo, que es el día en que pretendían hacer su agosto en julio.

Por todo lo anterior amables lectores, las autoridades municipales de Veracruz y Boca del Río, del gobierno del estado y los mismos comerciantes, deberán aprender de los errores y seguir con la tradición de celebrar el Carnaval de Veracruz durante los días anteriores al Miércoles de Ceniza, a pesar de que haya “nortes” – que también son tradicionales, pues ya se dieron cuenta que la festividad la hace al pueblo, no los “Likes”, menos los influencers.

Por cierto, que bueno que en la actual y misógina administración estatal ya no labora Xochitl Arbesú Lago como Secretaria de Turismo y Cultura, porque de ser así, ya le estarían echando la culpa de este fracaso carnavalero.

¿Y LOS ABRAZOS? … Por cierto, a los graderos sublevados el lunes pasado tuvieron que aplicarles la técnica de los neoliberales y conservadores, pues mediante el uso de la fuerza fueron desalojados a empujones.

UNOS A LA PENA … Por cierto, quien llevó mucha gente a uno de los paseos del Carnaval fue Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quien, con vestimenta naranja, por cierto, despachó desde una grada atiborrada de seguidores.

Y decimos despachó, porque allí atendió solicitudes diversas y recibió por supuesto, las ovaciones de sus patrocinados.

