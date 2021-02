Trampas panistas

La tramposa elección del PAN municipal de Veracruz para determinar a su candidato a la alcaldía muestra claramente la profunda división entre los dos grupos políticos que tienen dominio territorial en la entidad, uno en la principal zona conurbada y otro en el norte, y la encarnizada lucha de éstos por el puerto… y el estado.

Los Yunes, que buscan extender su dominio familiar-patrimonial en el puerto y en busca de retomar la gubernatura; y sus opositores, el dirigente Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y el senador Julen Rementería del Puerto, por evitarlo. Eo, sobre todo, es lo que está en juego, de ahí la furiosa reacción de Miguel Ángel Yunes Márquez por la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) de autorizar a 473 nuevos militantes poder votar en dicho proceso interno, identificados con su adversario en la contienda, Bingen Rementería del Puerto, lo que, acusó MAYM, dejó al descubierto una alianza entre Julen-CDE panista y Morena para sacarlo de esa lucha. Panistas traidores, les llamó. Al final, tras una tensa votación durante toda la mañana y tarde, la elección terminó a sillazos, golpes y denuncias penales. La casilla nueve, instalada exclusivamente para que votaran los nuevos militantes, a quienes se hizo esperar horas y horas bajo el argumento de no tener boletas para votar, en tanto encuestas de salida mostraban que iba arriba de las preferencias el hijo del senador, repentinamente irrumpió un grupo de golpeadores que hizo huir a los que hacían fila e impidieron que votaran, y así fue como Yunes Márquez cantó su victoria por una diferencia de 12 votos. ¿Van a validar ese resultado? No se cree. Algunos de los agredidos presentaron denuncia, y los demás firmaron un documento donde piden que se repita esa elección interna, lo que se comunicará en los próximos días. De reponerse el proceso, seguramente Bigen y su equipo van a prepararse para impedir cualquier sorpresa de los Yunes, aunque éstos ya deben estar preparando su estrategia, o en caso contrario van a negociar internamente, lo que daría lugar a bajar a los ambos aspirantes en pugna y que surja una tercera opción como el abanderado azul a la presidencia municipal porteña. El grupo Yunes, encabezado por el ex gobernador Miguel Ángel, y el otro, de Julen Rementería del Puerto, no van a ceder en sus pretensiones. Es mucho lo que se juega. Hay que esperar.

Grave, muy grave, lo sucedido con el asesinato de la ex alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Alor, y su hija, Carla Enríquez Merlín, invitada por MORENA para ser su abanderada a esa presidencia municipal. Y, tan grave como el hecho mismo, fue la impropia declaración del gobernador Cuitláhuac García, de que ese homicidio pudiera estar vinculado a cacicazgos de esa zona. ¿A quién o quiénes se refirió el mandatario? Debe aclararlo, o como se lo han reclamado muchos actores políticos, debe entregar la información que tenga a la Fiscalía General del estado; no hacerlo, constituye un delito. El caso, sin embargo, pudiera tener otra causa. Según publicó ayer Jorge Fernández Meléndez, el móvil del asesinato pudo ser el robo, y éste podría estar vinculado a los elementos del IPAX que cuidaban de su seguridad. Los asesinos ingresaron con mucha facilidad a su casa, considerada una fortaleza, y ambas mujeres no fueron ultimadas en la recámara de alguna de ellas, sino en una habitación donde se encuentra la caja fuerte.

mail:

opedro2006@gmail.com

opedro2006@gmail.com