Transformación femenina

Hoy quiero reconocer esa lucha y avance de las mujeres. Somos tan fuertes como queramos ser. Zntes no podíamos estudiar la carrera que queríamos, elegir al novio, esposo, mucho menos el divorcio; el aborto, ni pensarlo. No existía la voz femenina, las mujeres no podían votar; se logra esto hasta 1953, cuando se le concede a la mujer mexicana el derecho al voto y ser votada a cargos de elección popular en México.



Hoy el poder de los feminismos concedió el derecho a la ciudadanía y el derecho a la paridad, a llegar a legislar y a gobernar. A pesar de las desventajas del acceso a las oportunidades, las mujeres tienen el poder de crear no sólo vida, sino también ciencia, cultura, arte y formas nuevas de hacer política.



¿Cómo comienza esa lucha de las mujeres? Con la Revolución rusa, también la Revolución francesa; se inicia por la protestas de las mujeres ante la carestía de la vida. Son las primeras en marchar a Versalles y serían punta de lanza durante todo el periodo revolucionario. Tal y como señalaba un policía en 1795, “son principalmente las mujeres quienes agitan, quienes transmiten todo su frenesí en el espíritu de los hombres”. Fruto del ímpetu revolucionario, fue redactada la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, por Olimpe de Gouges, quien fue llevada a la guillotina en 1793.



Fue durante el siglo XIX cuando comenzaron a surgir movimientos sufragistas vinculados inicialmente al naciente movimiento socialista y comunista. Es el caso de Flora Tristán, una de las primeras feministas socialistas, que vinculó la lucha por la emancipación de la mujer con la lucha de la clase trabajadora. Describió con crudeza la miseria del proletariado, poco antes que Engels en Paseos en Londres, y escribió uno de los primeros panfletos fundacionales del movimiento socialista La Unión Obrera, obra fundamental de la biblioteca de Marx.



Muchos sitúan el origen del 8 de marzo en 1857, cuando las trabajadoras textiles en Nueva York, sector predominante femenino, marcharon hacia los barrios adinerados de la ciudad reclamando reducir sus jornadas extenuantes de entre 12 y 16 horas, y mejoras en sus salarios miserables.



El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, “día internacional de la mujer trabajadora”. Debemos reconocer la lucha de estas mujeres, cuando empieza la Revolución francesa las mujeres salen a trabajar a las textileras, donde eran explotadas con jornadas laborales de 12 y 16 horas, mientras que los hombres trabajaban 10 horas. Ellas protestaban ante tanta desigualdad salarial e inician su lucha con marchas y protestas; gracias a esas mujeres hoy contamos con derechos laborales y con una jornada laboral de 8 horas.



Buscando información veo fotografías de mujeres de las textileras de aquel tiempo, su mirada cansada, con sus mandiles sucios y el rostro sudado, su calzado duro, no bueno para tantas horas de trabajo, y entonces me llena de orgullo y admiración ser mujer, porque gracias a ellas hoy nuestros derechos laborales están legislados.



Debemos reconocer el trabajo de las mujeres y que somos poderosas y tan fuertes como queramos serlo. Es momento de creérnoslos. Mi admiración y respeto a todas las mujeres.



lexfemme.12@hotmail.com