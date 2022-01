Trapitos y videos

El video difundido en redes sociales el miércoles bajo el pseudónimo de Anonymus, en el que se reparten acusaciones contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, políticos afines a su círculo y periodistas críticos del actual gobierno estatal a quienes tratan de vincular con él, tiene un amplio contexto.

Días atrás circuló otro video en el que se observa a un grupo de 10 personas sometidas y bajo interrogatorio por un grupo armado, a quienes después ejecutaron y tiraron a un costado de la carretera Isla-Santiago Tuxtla; uno de ellos, que se ostentó como sobrino del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, lo señaló de tener pacto con un cartel enemigo al de “las 4 letras”. Sobre este hecho, el activista mexico-americano Bryan LeBaron solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Baiden, investigar los posibles nexos entre cárteles del narcotráfico y los gobernadores de Veracruz y Morelos. No tardó Cuitláhuac García en reaccionar y expresar que no temía ser investigado, pero que también se investigara a sus predecesores Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y a Yunes, por abrir las puertas de Veracruz al crimen organizado, específicamente a los Zetas, Grupo Sombra en la zona norte y al Cartel Jalisco Nueva Generación, respectivamente. El ex gobernador panista tampoco tardó en responder a esa acusación a través de una carta publicada en sus redes sociales, donde replicó a García que ese señalamiento era “absurdo” y “temerario” al no aportar pruebas, y “no puede dejarse pasar”, y un epílogo que sintetiza todo su contenido: “quieren justificar fracasos responsabilizando al pasado”. En ese video anónimo más reciente se plantea el clima de terror que estaría creando dicho grupo delictivo al que dio entrada Yunes al estado, según el dicho del Gobernador. “Anonymus” plantea que existe un siniestro plan de sicarios para atentar contra el actual mandatario, el secretario Cisneros y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giádans. Tal escenario no puede tomarse con seriedad. Es burdo y fantasioso. Los tres funcionarios tienen a su servicio un ejército de personal de seguridad, equipo de inteligencia, vehículos blindados y todos los recursos del estado para estar a salvo, por lo cual pueden desplazarse a donde gusten sin ningún temor, como bien lo señaló el titular del Ejecutivo estatal. Y, en el caso del ex gobernador panista, tendría mayor interés en mantenerse ajeno y lejos de Veracruz, por precaución, a sabiendas de estar en condición de político vulnerable y bajo investigación por la Fiscalía General de la República. Involucrar a comunicadores, sólo puede interpretarse como una intimidación a quienes resultan molestos sus señalamientos a los que hoy están en el gobierno del estado de Veracruz, y para garantizar reflectores en la viralización de ese libelo videograbado. Lo importante es que se ha ventilado un inquietante y grave asunto públicamente que tendría que ser motivo de una amplia investigación, lo cual debería interesar a todos los ciudadanos, hartos de tantos y frecuentes hechos de violencia, ahora y desde hace muchos años.

opedro2006@gmail.com