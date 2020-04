Tres buenos ejemplos

Hay muchos buenos ejemplos que han venido ocurriendo en la actual crisis sanitaria; la sabiduría popular dice que en momentos difíciles se muestra lo mejor y lo peor de las personas, y puesto en una balanza puede afirmarse que han habido más actos buenos que malos.

De hecho, la sociedad asumió desde hace varias semanas un papel protagónico frente a la pandemia del Covid-19, y también lo han hecho empresarios, particulares y otros servidores públicos, estatales y municipales. Hablando del estado, uno de éstos es el gobierno de Orizaba, que estableció a tiempo medidas preventivas que puede considerarse un acierto para evitar, en todo lo posible, la propagación masiva de la enfermedad. También lo han hecho en el Ayuntamiento Veracruz, por citar otro caso. Hace poco lo hizo TAMSA, la principal empresa privada de la región de Veracruz, con la donación de miles de indumentarias, guantes, cubrebocas y hasta ventiladores mecánicos para el personal médico y de enfermería y los hospitales públicos del puerto; en La Antigua, pescadores ribereños se pusieron a regalar pescado a la gente que lo solicitara y hay infinidad de negocios de tacos o comida casera que aún ofrecen platillos sin costo a personas y familias enteras que lo necesitan. El empresario Ángel Fernández, director de El Gran Café de la Parroquia, desde hace semanas reparte gratuitamente “lecheros” con pan a quienes tienen necesidad de trabajar en la vía pública e instaló una cafetería rodante en la UMAE de Cuauhtémoc para dar estos productos a médicos y enfermeras. Hace poco aquí mismo comentamos que la diputada Érika Ayala Ríos encabezó a sus compañeros que integran la fracción parlamentaria del PRI-PVEM para repartir víveres, cubrebocas y desinfectantes en hospitales y a personas en Xalapa, Boca del Río y Poza Rica.

El caso de Orizaba es digno de aplaudirse. Desde el primero de este mes sus autoridades municipales no permiten la entrada en bancos y edificios públicos a las personas si no portan tapa-bocas, y esa disposición se extendió para todos los habitantes en la vía pública, para lo cual repartió gratuitamente 60 mil de estos artículos y ordenó a los elementos de la Policía Municipal a vigilar que se cumpla con ese ordenamiento. Lo mismo han hecho desde hace algunos días los gobiernos estatales de Jalisco y Michoacán, y sobrarían más hechos ejemplares, muchísimos, aunque también hay que decir que mucha gente actúa irresponsablemente, sin utilizar ninguna protección al salir a la calle y tampoco respetan la indicación de no acercarse a los demás, lo que pone en peligro a la población de contraer el mal; y, probablemente también se presente el fenómeno en las demás ciudades del estado, donde encontrar cubrebocas en las familias es imposible, están agotados, sea porque muchos compraron en exceso, como hace un mes fue con el papel higiénico, o porque hay ocultamiento en esos establecimientos para lucrar con ellos vendiéndolos a un mayor precio en los próximos días. Como sea, es necesario que se observen más casos ejemplares, de solidaridad, para hacer menos pesado el momento.

LA DENUNCIA PENAL

A ZENYAZEN

Érick Sánchez Vázquez, exjefe del Departamento de Seguimiento y Acuerdos del Instituto de Espacios Educativos del estado, presentó denuncia penal en contra de sus exjefes, Zenyazen Escobar García y Ricardo García Jiménez, titular de la SEV y del IEEE, respectivamente por los delitos que resulten al actuar en contra debido a que denunció actos de corrupción. El denunciante, quien había sido detenido y liberado a principios de este mes, por falsas acusaciones, señala que, en venganza por no estar de acuerdo en convalidar irregularidades, le “sembraron” droga para que fuera detenido. Es una acusación grave, no la primera, que se presenta en contra del titular de la SEV. Algo podrido huele ahí.

