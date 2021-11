Tribunal, con la Biblia en la mano

Este miércoles rindió su segundo informe de labores la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz.

Arropada por el gobernador Cuitláhuac García y por la presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso local, Cecilia Josefina Guevara Guembe, la magistrada se refirió a los cambios en el Tribunal; dijo que ante los problemas financieros del Poder Judicial, fue necesario implementar medidas como la desaparición de juzgados, la reducción salarial y la eliminación de bonos.

En el evento, dos puntos llamaron la atención: primero, un discurso que significó un posicionamiento político de respaldo del ejecutivo veracruzano; y segundo, las reiteradas citas bíblicas que utilizó la magistrada.

De hecho, Isabel Inés Romero abrió su mensaje de la siguiente manera: “Planta la buena semilla de la justicia y cosecharás el amor de Dios” (Oseas 10:12).

La mujer, quien lleva las riendas del Poder Judicial de Veracruz, sostuvo que dicha instancia de impartición de justicia enfrenta dos grandes retos: la impunidad y la corrupción; y dijo que es imperativo el fortalecimiento del Tribunal y el avance en materia de credibilidad. “Trabajamos en esa ruta”.

Y volvió a desempolvar las Sagradas Escrituras: “los jueces y magistrados deben actuar con sabiduría, como lo hizo el Rey Salomón”.

La magistrada informó que el Tribunal basificó a trabajadores que han prestado sus servicios durante años y que se han respetado los derechos laborales.

De igual manera, reconoció el cambio en el Ejecutivo del Estado, promovido por el gobernador Cuitláhuac García; ahora, enfatizó, las cosas “se hacen bien”.

Pareció un discurso más político que propio de un informe; más de un púlpito de templo que de un atril de un evento jurídico.

Romero Cruz pronunció dos o tres citas de grandes jurisconsultos de la historia; pero no mencionó a Cicerón, ni a Justiniano, ni a Ulpiano, ni a cualquier otro de los grandes juristas romanos; olvidó a los franceses Montesquieu y Tocqueville, entre muchos otros; Bentham tampoco mereció un espacio en el discurso, pero, en cambio, sí recordó al profeta Isaías.

Por el discurso de doña Isabel, pareciera que en el Poder Judicial se aplica la ley no con la Constitución, sino con una Biblia en la mano; sin embargo, lo verdaderamente importante es el reconocimiento de la magistrada a dos grandes problemas del sistema mexicano de impartición de justicia, la corrupción y la impunidad.

Batean a Beto Silva

El ex candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, se quedó con el bate al hombro, luego de que la Sala Superior del TEPJF ratificara el triunfo de José Manuel Pozos Castro, candidato de Morena.

El ex dirigente del PRI en Veracruz, ex diputado federal, ex titular de la Sedesol y de la Coordinación de Comunicación Social durante el gobierno de Javier Duarte vio así frustrado su intento por ocupar dicha alcaldía en un segundo periodo.

El ex funcionario estatal en la administración duartista, cobijado por las siglas del PVEM e impulsado por el ex gobernador chiapaneco Manuel Velasco, tendrá que trazar un nuevo plan, porque la soñada presidencia municipal de Tuxpan simplemente le fue negada.

Hábil como es, seguramente podrá colarse en algún otro espacio. @luisromero85