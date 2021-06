Tribunales definirán

La contienda por la presidencia municipal de Veracruz tuvo un resultado tan cerrado, que prácticamente cualquier cosa podría ocurrir en cuanto a la determinación de los tribunales.

Los datos que arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) dieron ligera ventaja a la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Patricia Lobeira Rodríguez: 94 mil 760 votos contra 90 mil 235 del abanderado de Morena-PT-PVEM, Ricardo Exsome Zapata.

Ese resultado preliminar fue posteriormente confirmado en el recuento oficial, que apuntó a una muy ligera ventaja de Lobeira Rodríguez, esposa del excandidato de PAN-PRD-MC al Gobierno del Estado, Miguel Ángel Yunes Márquez. Oficialmente, en Veracruz la diferencia entre PAN-PRI-PRD y Morena-PT-PVEM fue de sólo 2 mil 878 votos; es tan corta, que podríamos decir que el resultado para la candidata Lobeira está en riesgo.

El pasado 11 de junio, Ricardo Exsome señaló que debido a las irregularidades detectadas en la jornada electoral, “hemos solicitado (al OPLE) abrir todos los paquetes”. Apuntó que en el 60 por ciento de las casillas hubo irregularidades que pudieron inclinar la balanza en su contra; incluso, acusó que el órgano electoral habría perdido 20 actas, “por lo que no hay definición en el resultado”. Dijo que en esas casillas, Morena ganó la contienda.

Este jueves, a través de sus redes sociales, el diputado federal con licencia emitió el siguiente mensaje: “Esto aún no termina!!! Hemos presentado la impugnación a la elección conforme a la ley. Agotaremos todos los causes (sic) legales, para defender la voluntad de los veracruzanos y que den certeza a la elección. Será un proceso largo, pero nosotros seguiremos firmes”. ¿Qué han dicho respecto al resultado la candidata panista y su esposo?, prácticamente nada: el 12 de junio, después del recuento, Patricia Lobeira subió a su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece acompañada por su esposo y un grupo de simpatizantes, con un mensaje que hace alusión al triunfo. Mientras tanto, la impugnación de Morena ya se encuentra en los tribunales; y entre los simpatizantes del PAN y del grupo Yunes prevalece un clima de intranquilidad política, dado el antecedente de la exclusión del ex alcalde de Boca del Río del actual proceso electoral. Recordemos que el 19 de mayo pasado, el Tribunal Electoral de Veracruz retiró la candidatura de Yunes Márquez a la alcaldía del Puerto, por no cumplir con el requisito de la residencia; y el 26 de mayo, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la instancia estatal, en el sentido de que Miguel Ángel Yunes estaba imposibilitado para contender por la alcaldía del Puerto. En pocas palabras: Yunes ya perdió una en tribunales; y si se confirman las irregularidades que denuncia el candidato de Morena a la alcaldía, esta sería la segunda y la que podría determinar el rumbo de sus aspiraciones políticas rumbo a 2024. Así, al observar el resultado tan apretado y llegando la elección a los tribunales en materia electoral, cualquier cosa podría ocurrir en la contienda del puerto: que se ratifique el triunfo de Patricia Lobeira; que Morena logre dar la vuelta en el recuento de los votos; o que el proceso sea anulado, lo cual implicaría una elección extraordinaria.