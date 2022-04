La Semana Santa o Semana Mayor, es la más importante del cristianismo, pues en ella se conmemora y celebra la esencia del mensaje y la obra de Jesús de Nazaret. El mundo se ha humanizado y transformado desde aproximadamente 2000 años con su evangelio, al grado de que la historia ha marcado un antes y un después de Cristo.

El Triduo Pascual es, a su vez, el tiempo crucial de la Semana Santa. Está comprendido entre la celebración eucarística del jueves santo y concluye con la oración de vísperas del domingo de pascua. Es decir, los tres días claves de la semana son el jueves, el viernes y el momento entre el sábado y el domingo de la resurrección, que usualmente empieza el sábado por la noche con la vigilia pascual.

El jueves se conmemora la institución del mandamiento del amor y de la eucaristía que es la esencia de la propuesta del humanismo cristiano para la vida práctica.

Ese día recordamos cuando Cristo lavó los pies a sus discípulos, les puso el ejemplo y nos dijo sencillamente: “Ámense los unos a los otros”. Jesús en la última cena partió el pan y compartió el vino con sus discípulos pidiéndoles que esto se hiciera en su memoria. Hasta nuestros días, la eucaristía congrega en la unidad a los seguidores de Jesús. El viernes se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo, “no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos”, es un día de luto, de silencio y de profunda reflexión.

Este es el momento del Triduo Pascual propicio para ver en el “viacrucis” el camino difícil y doloroso del nazareno.

La pasión de Cristo nos sigue sorprendiendo y horrorizando pero constituye un ejemplo para que nosotros también carguemos nuestra propia cruz y lo sigamos en nuestras tareas cotidianas.

La noche del sábado para el domingo de resurrección, es el día más grande e importante para los cristianos, incluso más que la Navidad. Se empieza a celebrar desde el sábado por la tarde-noche con una solemne vigilia.

Es el triunfo de la luz sobre la oscuridad y de la vida sobre la muerte, pues Jesús de Nazaret resucita de entre los muertos. Es así como su vida ejemplar de amor y unión con los demás se convierte en la luz que nos permite a todos transitar por el mundo con mayor paz y dignidad.

El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no toma en cuenta el mal, no se alegra con la injusticia y es tolerante, por lo que “si no tengo amor, nada soy”, diría después San Pablo.

La resurrección y la vida cerca de Dios es la meta de todo cristiano y por ello, también refiere el discípulo y ciudadano romano, que “vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado”. La “pascua” es el paso de la muerte a la vida y por ello los “huevitos” y “conejitos” de chocolate ayudan a aderezar esta fiesta.

