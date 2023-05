De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), en México y a nivel internacional el turismo de la población LGBTTTIQ+, representa un mercado potencial de 185 millones de personas con un gasto anual en el sector turístico de 218 mil millones de dólares; representando el 10% de las personas viajeras internacionales.



Las personas que pertenecen a la diversidad sexual se han vuelto un sector importante para el turismo a nivel nacional; pues viajan alrededor de 8 veces al año y representan a 2 de cada 10 personas viajeras, aunque el país sigue siendo riesgoso para este sector de la población, la decisión de hacer viajes turísticos con fines recreativos y de descanso, son un acto de valentía pese a la violencia y discriminación por homofobia que prevalece en el país.



El turismo LGBTTTIQ+ en México aportó alrededor del 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector turístico entre 2018 y 2019 y esto se debe a que cada año el país recibe alrededor de 3.5 millones de turistas de diferentes partes del mundo, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur).



De acuerdo con la Cámara de Comercio y Turismo para las personas LGBTTTIQ+, México es un país donde se estima una población de 9.5 millones habitantes que pertenecen a este sector.



Como se puede apreciar, el Estado, debe voltear la mirada para crear sinergia y las políticas públicas necesarias para impulsar no solo el detonante económico, también la cultura de respeto y no discriminación por homofobia a este sector de la población. Resulta ilógico pensar, que quién genera tanta derrama económica no cuente con las garantías necesarias para estar en espacios saludables y seguros de todo tipo de violencia cuyo objetivo es el derecho humano al esparcimiento como todas las demás personas.



El reto es muy grande, además de visibilizar y empoderar a la comunidad, la segmentación del mercado LGBTTTIQ+ permite formular estrategias de seguridad nacional, comercialización, para ofrecer un servicio especializado de acuerdo a las necesidades del segmento. Capacitar a destinos, hoteles y prestadores de servicios e impulsar la obtención de certificaciones que permitan ser empresas socialmente responsables para este segmento; hacer que el destino sea ideal para realizar turismo LGBTTTIQ+ permeando en la comunidad y llevando un mensaje de igualdad que vaya más allá de la industria, siendo el turismo un eje principal en los cambios de paradigmas en la sociedad.



Si bien todavía hay mucho por mejorar en temas de tolerancia hacia la diversidad sexual, el “turismo rosa” en México está en constante crecimiento, siendo uno de los destinos latinoamericanos que mayor impulso le estuvo dando en los últimos años.



Este crecimiento lo demuestra la oferta cada vez más especializada en adaptarse a las preferencias de los turistas LGBTTTIQ+, como agencias de viajes, hoteles, spas y hasta líneas de cruceros, que se suman al número creciente de bares y discotecas.



Veracruz debe voltear a ver seriamente ésta actividad productiva con gran derrama económica, eso coadyuvaría a mejorar las condiciones de seguridad y oportunidades para este sector de la población.





*Maestro. Activista.