Turismo político sin banderas arcoíris

Las campañas electorales representan una oportunidad para analizar las posiciones de los actores partidistas en torno a algunos temas públicos. Quienes compiten por el poder político, en sus distintos niveles, transmiten, cara a cara con el electorado, la plataforma sobre la que se cimentará el ejercicio de dicho poder. En México, durante el tiempo de las campañas presidenciales, para gubernaturas y alcaldías, quienes contienden tratan de convencer a la ciudadanía de que su propuesta política es la mejor opción.



El fin de semana, Veracruz fue visitado por “aspirantes” a la sucesión presidencial y la gubernatura del estado para el 2024 por el partido Morena, todas y todos utilizaron mecanismos para venir hacer campaña en abierto sin recibir sanciones del réferi electoral. “Ponencias Magistrales” desde la “reconciliación nacional”, “las políticas de gobierno en beneficio de la ciudadanía” hasta generar los compromisos “para continuar con la política transformadora” que desde palacio de gobierno se mandata.



Queda claro que hay un interés específico en Veracruz: el estado cuenta con un padrón electoral de 6 millones 035 mil 562 personas, de los cuales de acuerdo con el sistema binario que prevalece 3 millones 172 mil 649 son mujeres y 2 millones 862 mil 913 son hombres (OPLEVER). La buena gobernanza y la gobernabilidad dan el triunfo para la continuidad de los gobiernos, así que deben hacer reflexión si le han cumplido a la ciudadanía.



Debo señalar que en esta ocasión las banderas arcoíris no estuvieron presentes en este turismo político que hicieron las personas “aspirantes”. Las razones no fueron por falta de invitación a representantes de los colectivos y activistas con trabajo real y palpable de nuestra población; los operadores políticos saben de la capacidad de movilización de este sector de la sociedad; la mayoría me comentó que no han visto un compromiso con la Agenda LGBTTTIQ+ en los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, aunque el Matrimonio Igualitario es una realidad en todo el país, se debe recordar que la responsabilidad fue encomendada a los estados donde los colectivos y activistas hicieron uso del litigio estratégico para que fuera aprobado, como sucedió en Veracruz que a golpe de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó al Congreso local se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario solo es la punta del iceberg de una problemática de una población históricamente violentada y marginada.



Desaciertos como el Plan B de la Reforma Electoral donde pretendía eliminar las acciones afirmativas para la población LGBTTTIQ+ y la modificación de los Artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución bajo la justificación que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha rebasado las competencias del poder Legislativo, dicha modificación atenta contra los Derechos Humanos y los Derechos Político Electorales ganados a través del TEPJF para las mujeres y las mal llamadas minorías, entre ellas las poblaciones diversas.



*Maestro. Activista.