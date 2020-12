Uber en Veracruz

La operación del servicio de transporte privado de pasajeros a través de la plataforma de Uber, a la que tanto se opusieron los concesionarios de taxis y los trabajadores del ramo, probablemente sea un una realidad para las ciudades de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

Esto conforme al comunicado de esa empresa difundido ayer, según el cual, este hecho es consecuencia de haber obtenido una sentencia definitiva de un juez federal. No había, hasta ayer, un posicionamiento de la autoridad del transporte público del gobierno del estado de Veracruz respecto a este caso, aunque María Eugenia Zurita, directora de Comunicación de Uber-México, informó que el servicio se ofrece desde el día de ayer en esas demarcaciones, conforme a dicha decisión judicial, la cual “reconoce que servicios como los de Uber no se encuentran regulados (por) la actual Ley de Tránsito y Transporte de Veracruz, la cual ofrece un marco para el transporte público y no para el privado, como el que se intermedia y contrata mediante la app de Uber; por tal motivo, no existe restricción alguna con sustento legal para que (los) ciudadanos cuenten con nuevas alternativas privadas y tecnológicas de movilidad, además de autoemplearse a través de ellas”. Ante esta determinación, que deberá acatarse por la autoridad, deben esperarse protestas, movilizaciones y, general, presiones de los dueños de taxis y choferes hacia la autoridad estatal para tratar de echar abajo este servicio, aunque para otros, miles de personas con necesidades económica y que cuentan con vehículos de reciente modelo para otorgar este servicio, se abrirán oportunidades de autoempleo al convertirse en socias o socios conductores de dicha aplicación en el estado, por lo cual habrá que estar muy atentos al desenlace de este asunto. La realidad es que el servicio de transporte privado por aplicación ya existe en el puerto de Veracruz desde hace varios meses con InDriver que lo mismo opera con taxis autorizados que con vehículos particulares, y se trata de un buen servicio que, además, permite al usuario ofrecer el monto del pago por el traslado, que es aceptado o rechazado por el taxista. En resumen, la competencia del mercado siempre será buena y en beneficio del cliente, y los actuales prestadores de servicios de transporte particular de pasajeros no deberían preocuparse por la entrada de nuevas empresas, lo único que deben hacer es mejorar lo que ofrecen, tanto en calidad como en las tarifas que, ya se sabe, regularmente son abusivas, y con mayor razón cuando tiene más de una década que no se actualizan.

Un médico sentado sobre un edificio mira hacia abajo a decenas o cientos de personas que caminan en la calle y se arremolinan en comercios para comprar, y con semblante triste exclama ¿de qué sirve tanto esfuerzo si no hay conciencia?. Es un “meme”, pero encierra la realidad que se vive en las grandes ciudades con personas que actúan sin responsabilidad social y no les importa contagiar o contagiarse del Covid-19, a pesar de las advertencias de evitar aglomeraciones, mantener la sana distancia y usar cubre-bocas.

