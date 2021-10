Un almirante en la sucesión

No se trata de adivinar, sino de analizar y plantear otros escenarios que podrían presentarse en tiempos políticos futuros...

No sólo respecto a la presidencia de la República, también para los estados, apegados a la liturgia que sólo se ha matizado, pero se mantiene igual, con un elector que, a través de su partido, aliados y métodos de selección poco fiables, decide quién ascenderá y quiénes tendrán esperar y aceptar sus designios. El estilo ha sido marcado con quienes fueron postulados por Morena en estados como Guerrero y Campeche, por citar dos casos. En el primero no se logró como se planeó por la movilización social contra Felix Salgado Macedonio, señalado de delitos de violación sexual a varias mujeres, que lo hizo caer, aunque al final se cumplió el capricho y su hija Evelyn lo sustituyó en la candidatura, ganó la elección y tomará posesión como gobernadora el próximo viernes. En Campeche, la hija de su aliado, el expriista Carlos Sansores Pérez, Layda Sansores San Román, fue postulada a Gobernadora, y ganó, aún con impugnaciones. Ese era un compromiso del presidente de la República al cacique campechano. En el caso de la sucesión presidencial del 2024, que adelantó desde que enlistó a sus posibles sucesores, acaba de señalar que no tiene preferida ni preferido para sustituirlo, aunque en todo el país se tiene claro que ha favorecido mediáticamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y otros aspirantes, por lo menos el líder del Senado, Ricardo Monreal Ávila, a quien no incluyó, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, han planteado sus posiciones: uno, cambiar los métodos de selección de candidatos en Morena, no únicamente por medio encuestas, y de que no declinará por nadie. Obviamente no será una elección interna fácil. En Veracruz, donde dentro de tres años habrá elección de Gobernador, todo hace indicar que la secretaría de Energía, Rocio Nahle García, va sola en la carrera por la gubernatura, por el afecto que le muestra el Ejecutivo federal en actos públicos, a tal grado de haberla incluido en esa lista de “presidenciables”, posibilidad muy remota, aunque confiaría en lograr la candidatura para sustituir a Cuitláhuac García Jiménez en la principal silla de palacio de Gobierno. Todos, o casi todos, se lo dicen o se lo hacen sentir. Sin embargo, habría otro prospecto que nadie imaginaba hasta ahora que podría dar la sorpresa para tomar esa batuta. Vea usted. Desde en el Día de la Marina, el primero de junio pasado, el presidente donde anunció que también la Marina Mercante pasa a control de la Semar, como también de los puertos marítimos, y en la última gira presidencial a Veracruz, hace dos semanas, el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, fue un actor principal, en la ceremonia del 200 aniversario de la creación de esa institución, donde se mostró a una Marina fuerte, leal, disciplinada y muy reconocida por miles de ciudadanos que aplaudieron al paso de contingentes en el desfile que realizado por el Malecón y el bulevar jarocho.

