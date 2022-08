¡Un gobierno derrotado!

Desastroso, desesperante, aberrante el discurso del gobierno federal que le da a los familiares de los 10 mineros enterrados en la mina de carbón El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, cuando les dice que tardarán de 6 a 11 meses en rescatar a sus hermanos, hijos, padres, esposos, o que acepten 100 mil pesos de indemnización y “ahí muere”, como decimos en el argot popular.

¡No sucederá, dice Andrés Manuel, lo mismo que con la explosión de Pasta de Conchos!, en su misa mañanera, pero en la práctica, en el terreno de los hechos, la inacción de su gobierno es palpable -de derrota-, y todo por tener funcionarios de 90 por ciento de leales a él, pero solo 10% de capacidad en las áreas donde se desempeñan.

Y allí están los resultados de ese 90/10. Funcionarios incapaces en la rama que usted me diga: ¿Cómo estamos en seguridad? 10/90 (10% de efectividad y 90% de inseguridad); ¿cómo estamos en materia educativa? 10/90 (ídem); ¿cómo estamos en materia de salud? 10/90 (ídem); ¿cómo estamos en la distribución de medicamentos? 10/90 (ídem); ¿en la vacunación a los niños? 10/90 (ídem); ¿en el combate a la inflación? 10/90 (ídem); y así, en cada área, en cada rama de la que usted me quiera hablar.

La nación que tenemos, los miedos y angustias que padecemos, los sueños truncados, las esperanzas muertas, son el reflejo del gobierno que tenemos: ¡un gobierno fallido!

Hay infinidad de ejemplos de gobiernos que jamás se han rendido, propios y extranjeros, respecto a la situación mas compleja que usted recuerde. Como las vividas por Benito Juárez García frente a la invasión francesa, o Lázaro Cárdenas en tiempos de las grandes nacionalizaciones (ferrocarrilera-petrolera-de la tierra), o, en tratándose del tema que nos ocupa, el del gobierno de Chile cuando nunca escatimaron tiempo, recursos, talentos locales y extranjeros para rescatar a 33 mineros chilenos a los 69 días del derrumbe de la mina.

¡Jamás se rindieron los mineros, pero jamás se rindió el gobierno!, y de inmediato solicitó el asesoramiento de la NASA para lograrlo. Acá, en cambio, nuestro gobierno peca de >sobrado< y no pidió en los días cruciales ayuda o asesoría extranjera (la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, encargada de rescatar a los 10 mineros, es licenciada en Historia y Arte).

El resultado ya lo conocemos: 100 mil por minero muerto, y/o rescatar los 10 cuerpos en 11 meses, si es que los familiares de los mineros enterrados le creen a este gobierno, que no ha cumplido la inmensa mayoría de las promesas realizadas en campaña.

¿Rabia, enojo, desesperación de la sociedad para con el gobierno federal? O simplemente un terrible y dañino conformismo, que alimenta los apetitos de la 4T para mantenerse en el poder por los medios legales, o inclusive los ilegales e inmorales que tanto criticó a los gobiernos prianistas. He ahí la disyuntiva.

