¡Un líder inhumano!

Pocos son los políticos que en sus naciones se han convertido en verdaderos líderes. Ya porque con la aplicación de políticas públicas han generado bienestar y felicidad a sus gobernados, o porque en conflictos militares los han conducido a la victoria y la conquista de la paz. Otros lo han conseguido cuando sus pueblos han vivido calamidades y en base a las decisiones que toman para combatirlas, lograron superarla con el menor daño posible.

Hoy, cuando el mundo está inmerso en el contagio del coronavirus, hemos tenido la oportunidad de observar múltiples maneras de cómo los presidentes(as) o primeros(as) ministros han afrontado la pandemia, y es triste y deprimente ver el comportamiento del Ejecutivo federal mexicano, que hace todo lo contrario a lo que su gobierno recomienda a la sociedad para evitar el contagio.

Nos dicen en los diversos medios de comunicación, él, los miembros de su gabinete y los gobiernos estatales, que si tenemos gripe debemos suponer que es Covid, y que en consecuencia ya no salgamos a realizarnos una prueba para comprobarlo, sino que asumamos que lo es, y que nos aislemos de inmediato para evitar contagiar a nuestras familias o compañeros de trabajo.

El diagnóstico del gobierno desde mi óptica es acertado, difiriendo solamente en lo que respecta a la comprobación del contagio, porque no podemos medicinarnos igual para una gripe que para el Covid-19. Requerimos de la prueba que nos verifique el positivo o negativo, y así pedirle al médico la medicación adecuada, y más si es Covid el que tenemos, de acuerdo a nuestra edad, padecimientos y gravedad, considerando si nos vacunamos o no.

¿Porqué entonces el presidente Andrés Manuel, que ya sabía que su secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, tenía Covid, que se acababa de reunir con ella (él sin cubrebocas) y que el mismísimo domingo empezó con síntomas de dolor de garganta (uno de los principales de ese contagio) no se aisló, para evitar contagiar a otros, como a nosotros nos indican? Un Presidente de un país infringiendo las normas sanitarias mas básicas y los principios humanitarios esenciales, dado que a las seis de la mañana del lunes 10 se reunió con poco más de diez personas en la sesión de seguridad, y más tarde con algunos miembros de su gabinete, con todo el staff de la mañanera (poco más de 35 personas) y decenas de periodistas que cubren esas conferencias diariamente, demostrándonos que no le importó la posibilidad de contagiarlos.

¿Dónde quedó el discurso de AMLO de >amor al prójimo<?

Hay semanas en que uno quisiera escribir sobre otros temas, pero luego leo, escucho o veo las acciones u omisiones del Presidente y se me agolpa la metamorfosis que sufrió >del candidato que nos hizo despertar demasiadas esperanzas y sueños, al Presidente que ha situado al país al borde del colapso<, y empieza el lápiz a deslizarse recordando su discurso, sus promesas, sus sentencias.

Dice Rosa Albino Garavito (guerrillera), hasta hace poco compañera de lucha de López Obrador, que le preocupa mucho la vocación de López Obrador por el autoritarismo, que pone en riesgo la democracia, dado que ha venido con su accionar debilitando a las instituciones, otorgándole demasiado poder a los militares, que ya están en todas partes, cual si fuera México un país con una dictadura militar, y ahora yo agregaría mi preocupación porque el Presidente, aparte de no honrar la palabra empeñada como candidato con tantas promesas que le hizo al pueblo de México, ahora ya no muestra ningún interés de cuidado, de salud, por sus compañeros de gabinete, por su personal más cercano, por el mal ejemplo que da al estar contagiado y no aislarse ni usar el cubrebocas.

Y me preocupa porque sus centenas de miles de seguidores pueden imitarlo y dejarnos en pleno ascenso de la pandemia con el grito de ¡sálvese el que pueda!

