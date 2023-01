Un llamado contracultural

En el primero de los cinco discursos de Mateo queda de manifiesto la centralidad de la pobreza: felices los pobres de espíritu. Esa pobreza que se escoge para caminar en la liberalidad. Resulta bastante interesante que esa sea la primera bienaventuranza. Pudo Jesús escoger cualquier otra, pero escogió comenzar ensalzando la pobreza. ¡Impresionante!, a este respecto sugiere Pikaza: Jesús ha comenzado su actuación en eso que pudiéramos llamar reverso de la historia.



Este reverso de la historia es la pauta de su acción en el mundo, esta es la primera frase que sale de Jesús una vez que vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó para enseñar. Fascinante la forma en que lo expresa Mateo, un Jesús que ve con detalle, con delicadeza, que su mirada se detiene atenta. Y, luego de contemplar sube al monte.



Son felices porque su confianza se encuentra en la certeza de la bondad de un Dios entrañable que nunca ha dejado de mirarlos con ternura y de asistirlos misericordiosamente. Cabodevilla sostiene que son dichosos los pobres porque, al carecer toda otra protección, se ven casi obligados a confiar en la protección divina. La felicidad que Jesús reconoce y alaba en los pobres es una felicidad que nada tiene que ver con una compasión ciega, no es una compasión misericordiera que, en tono de lástima, les diera una esperanza irresuelta como a especie de premio de segunda mano por el hecho de ser pobres. Jesús no es un demagogo mezquino que juegue con los dolores del mundo.



Juan Crisóstomo afirma que hay muchos que son humildes, pero no voluntariamente sino, obligados por las circunstancias. Y continúa, son bienaventurados quienes voluntariamente se humillan y se abajan. El Reino de Dios está irrumpiendo para todos ellos. Mateo habla de los pobres de espíritu, presuponiendo un concepto religioso de la pobreza en el sentido de humildad, es decir, pobreza ante Dios. Ahora sí, con todo vigor se puede afirmar: bienaventurados los pobres, en verdad que son dichosos, Jesús ha venido al encuentro de ellos, quiso poner su morada en medio de los pobres para enriquecerlos con su misma pobreza. Dios ha mostrado una vez más su fidelidad y su amor. Este Dios, el Dios de Jesucristo, está profundamente enamorado de los pobres. Los débiles son precisamente su debilidad. Ahora que el mundo encumbra los éxitos que tienen que ver con las riquezas humanas, el mensaje del pobre de Galilea llama en favor de la sobriedad de vida.